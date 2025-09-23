L’auditori de La Plana de l'Om de Manresa s’omple per escoltar Turull i Bacardit
El primer acte al Bages del cicle Junts S’explica serveix per exposar el full de ruta del partit
Satisfacció a la tribuna que Junts va bastir a Manresa perquè no va ser d'allà sinó d'una de les persones del públic que omplia l’auditori de la Plana de l’Om d'on va sortir la clau que consideren que els obrirà les portes del Parlament de Catalunya i dels ajuntaments del país: «La revolució del sentit comú».
Jordi Turull, secretari general de Junts; Ramon Bacardit, cap de Junts per Manresa i Eulàlia Sardà, presidenta de Junts Bages, van assentir amb el cap i de segur que la utilitzaran, perquè en el primer acte al Bages del cicle Junts S'explica van defensar que la política que Catalunya necessita és la d'identificar problemes i posar-hi solucions.
En la seva intervenció Bacardit es va centrar en Manresa fent un balanç gens afalagador dels dos anys de govern a l’Ajuntament per part del PSC i Impulsem, però, sobretot d’ERC.
"Ni odi ni bonisme"
Turull, per la seva part va fer una repassada al full de ruta que defensa Junts al conjunt de les institucions subratllant les accions que calen per fomentar un bon creixement de Catalunya que no es basi «ni en l’odi ni en el bonisme», sinó en el sentit comú i en la necessitat de mantenir «un ADN independentista que és més necessari que mai».
Turull va criticar els socialistes del PSC per practicar una política que es podria anomenar "No molestar Pedro Sánchez". Va dir que el president Illa "perd oportunitats" constantment i va estendre la crítica a la resta de partits catalans. "Ens trobem sols a Madrid", va assegurar el secretari general de Junts.
En un discurs en el qual va tenir molt present l'empresariat i la classe mitjana, Turull va reclamar que es deixi d'empobrir sistemàticament Catalunya i la seva gent, i va reclamar el traspàs de competències en immigració. "Calen solucions i no cridòria", va dir.
Va anunciar que si Junts té la paella pel mànec "es replantejarà el sistema d'ajuts per afrontar l'empobriment de la classe mitjana" i es deixarà de "saturar de normativa" tant a emprenedors com a empresaris consolidats. Va advocar per "deixar de posar sistemàticament en risc i en problemes als propietaris d'immobles" i per començar a deixar clar "que ni ocupar ni delinquir de forma multireincident surt gratis". "S'ha d'acabar la sensació d'impunitat" de la mateixa manera que resulta imprescindible "replantejar l'estat del benestar per garantir-lo". I tot això "mantenint l'ADN independentista, perquè mai ha estat fàcil ser català i independentista". Però continua sent el camí per aplicar les solucions que Catalunya necessita, segons el seu parer.
