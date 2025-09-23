‘La nit de la recerca’ mostrarà el potencial investigador de Manresa
Aquest dijous se celebra la cinquena edició amb el lema ‘Amb la recerca fem ciutat’
Redacció
El pati de l’Escorxador acollirà aquest dijous a les 7 de la tarda de la cinquena edició de ‘La nit de la recerca’ a Manresa que, amb el títol ‘Amb la recerca fem ciutat’, posarà novament de manifest el potencial investigador de la ciutat i refermarà el seu paper com a ciutat universitària. Per assistir-hi, cal inscriure’s prèviament a la pàgina web inscriu.me.
En aquesta ocasió, la vetllada comptarà amb una taula rodona sobre l’impacte de la recerca, a càrrec de representants de les entitats que fan recerca a la ciutat a més de l’empresa E. Vila Projects que se suma a la taula rodona per aportar també la seva experiència i la seva mirada des del món empresarial.
Tot seguit, i com a cloenda de la jornada es farà un networking al mateix pati de l’Escorxador, que permetrà establir i mantenir xarxes, intercanviar informació, recursos, oportunitats i suport mutu, entre les persones assistents.
Els ponents que participaran en la taula rodona, i els projectes i entitats i institucions que representen són els següents:
- Entrenament en el diagnòstic òptic del càncer colorectal precoç, a càrrec de Ignasi Puig del Castillo, metge i digestòleginvestigador d’Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa.
- Itinerari de recerca i innovació amb impacte al sector industrial, a càrrec de David Frómeta Gutiérrez, Investigador responsable de la línia de comportament mecànic a la Unitat de materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat. Centre Tecnològic de Catalunya.
- Reconstituyendo el eje intestino-pulmón en un chip, a càrrec de Renata Kelly da Palma, Professora de fisioteràpia a la facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i investigadora del TR2Lab.
- Model de videointerconsulta pediàtrica en l’àmbit rural, a càrrec de Marta Castillo Rodenas, pediatra de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central.
- Exploratori dels recursos de la natura, a càrrec de Dolors Grau Vilalta, doctora en Ciències Químiques per la UPC, professora de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la UPC i Directora de l’EXPLORATORI dels recursos de la natura.
- Anàlisi del perfil de pacients que ingressen a un hospital d’atenció intermèdia per descompensació, a càrrec de Olga Sabartés Fortuny, metge geriatra i directora mèdica de l’Hospital de Sant Andreu Salut de Manresa.
- Solucions Modulars UVLED i Fotocataslis per tractament d’aire de les persones, a càrrec de José Luis Molina, Director d’Operacions de l’empresa E.Vila Projects.
‘Amb la recerca fem ciutat’ és un acte organitzat per l’Ajuntament de Manresa, la UPC Manresa, el Campus Manresa de la UVic-UCC, la Biblioteca del Campus (BCUM), l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central, l’Eurecat, la Fundació Althaia, Sant Andreu Salut i l’ICS Catalunya Central.
La vetllada s’emmarca en la Nit Europea de la Recerca, un esdeveniment públic d’àmbit europeu que se celebra de forma simultània a més de 300 ciutats de 30 països d’Europa al mateix temps, i que està dedicada a la divulgació de la ciència. Els actes de la Catalunya Central estan coordinats per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
