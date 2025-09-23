Ordre internacional de cerca i captura del general acusat de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera
L'advocat de la causa, Jordi Palou Loverdos, afirma que es tracta d'un pas molt important per fer-li justícia i a milers de víctimes
Cop de puny sobre la taula de l'Audiència Nacional per aclarir l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera, sis cooperants i religiosos més, quan es trobaven en missió humanitària a Ruanda el 1997, i milers de morts més executades o instades pel Front Patriòtic Ruandès.
L'Audiència Nacional ha ordenat la cerca i captura de Kayumba Nyamwasa, el general ruandès que és el principal acusat de l'assassinat quan era la mà dreta del president de Ruanda Pol Kagame.
Després de 28 anys d'impunitat, la investigació que afecta la cúpula del Front Patriòtic Ruandès, pel seu paper al genocidi que va tenir lloc a l'Àfrica dels Grans Llacs a finals del segle passat, fa un salt endavant amb la interlocutòria del magistrat José Luis Calama que posa el focus en l'excap dels serveis secrets de Ruanda, refugiat a Sud-àfrica.
L'advocat de la causa, Jordi Palou Loverdos, ha explicat a Regió7 que l'ordre d'arrest internacional arriba després que el jutge tingui constatada la mala fe de l'encausat que ha realitzat maniobres dilatòries i ha fet comparèixer el seu advocat per aconseguir tota la informació relativa al cas, però quan havia de donar dies i hores concretes perquè declarés el seu lletrat va assegurar desconèixer el lloc on es trobava el militar, i "fins i tot va dir que no tenia forma de contactar amb el seu client".
Això va passar després que la declaració del testimoni protegit TAP 043 continués apuntant cap a la cúpula de Front Patriòtic Ruandès de Pol Kagame com a responsables i instigadors de matances.
Segons Jordi Palou Loverdos, "va quedar palès el frau processal que suposa comparèixer per recollir totes les proves per preparar la seva defensa, però sense voluntat real de posar-se a disposició del tribunal".
Matances impunes
El resultat ha estat l'emissió de l'ordre de cerca i captura internacional. "Esperem que doni resultas", diu, i recorda que "gràcies a les accions dutes a terme amb una ONG Sud-africana, el Tribunal Suprem li va retirar a Kayumba Nyamwasa la condició d'asilat polític de què disfrutava.
Per a l'advocat de la causa és clar que "Sud-àfrica ha de complir els tractats internacionals, detenir-lo i lliurar-lo a la justícia espanyola".
Cal aturar la degradació del Dret Internacional i les matances sistemàtiques sense conseqüències
Per a Palou Loverdos seria fonamental que "encara que sigui tard, les autoritats procedeixin a la detenció de Kayumba Nyamwasa i la resta dels 40 encausats i, d'aquesta forma, "es contribueixi a aturar la degradació del Dret Internacional i les matances sistemàtiques sense conseqüències".
El que hi ha per escatir és la mort de la infermera manresana, sis cooperants i religiosos més i l'assassinat de milers de ruandesos i congolesos a Ruanda entre primer d'octubre de l'any 1990 i juliol del 2002 i, a la República Democràtica del Congo, l'assassinat de milers de ruandesos i congolesos entre setembre de 1996 i juliol del 2002.
De l’esforç de la família de la Flors, l’advocat Jordi Palou Loverdos i entitats com Inshuti i el Forum per a la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs ha nascut un complex i enrevessat procediment judicial que avança amb enormes dificultats. Però la causa continua viva i amb esperança que es faci justícia i s'acabi amb la impunitat.
