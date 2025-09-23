Renfe a Manresa: de propina, els ultres
L’obertura de la discoteca Pont Aeri va omplir els trens de dissabte al vespre de jove agressius
Marc Marcè
Molt sovint, els usuaris de la Renfe de Manresa expressen queixes perquè l’ambient humà que s’hi troben és intimidatori. Normalment, es tracta més de sensacions que de realitat. Però ara fa 25 anys, el dissabte al vespre les intimidacions eren molt reals. L’obertura a Manresa de la discoteca Pont Aeri havia provocat una plaga ultra.
Pont Aeri va néixer a Terrassa el desembre de 1991 i va anar prosperant com a temple de la música maquinorra de la mà de Ramon Escudero i els seus fills Marc i Xavi, coneguts com a DJ amb els noms d’Skudero i Xavi Metralla. La sala s’omplia i alguns dels seus enregistraments se situaven entre els més venuts de l’estat. Un d’ells, «Flying free», va tenir un gran èxit.
El negoci funcionava, però creava problemes a dins i a fora de la sala. El 1995 l’Ajuntament de Terrassa en dicta el tancament provisional. La sala es trasllada uns mesos a Esparreguera i, un cop complert el termini, torna a Terrassa. Els problemes continuen. El clam ciutadà contra Pont Aeri és enorme. El 20 de maig del 2000 una operació conjunta de la Policia Local i la Policia Nacional hi detecta infraccions per excés de capacitat, admissió de menors al local i presumpta permissivitat en el consum de drogues i en l’entrada d’armes blanques. L’Ajuntament en torna a ordenar el tancament. L’empresa decideix traslladar-se a la vella Krono’s de Manresa, on obre portes el dia 1 de juliol.
El públic del local omplia els últims trens del dissabte, i van començar els problemes. Les amenaces, les agressions i els insults es van convertir en habituals. El dia 27 de setembre dos manresans, Gerard Massegú i Andreu Allali denunciaven la situació a Regió7.
Anaven de Barcelona a Manresa i el tren s’anava omplint de fatxes que intimidaven els altres passatgers. En arribar a Manresa, la clientela de la disco, unes 150 persones, van anar cap als autobusos que els esperaven per portar-los a la sala. En aquell moment, explicava Massegú, «quan anava agafar la moto que tenia a davant de l’estació un d’aquells tipus em va començar a insultar. La gent normal no gosava travessar el pont. Em van rodejar unes deu persones, una em va ensenyar una creu gamada tatuada al pit, em va donar un cop de puny i em van començar a picar i a tirar-me llaunes». A la seva parella «la van agafar pel coll i li van estripar la samarreta mentre tots reien, incloses les noies».
Andreu Allali explicava que a un viatger magribí «un cap pelat el va colpejar a la cara i el van fer fora del tren d’una puntada de peu. Les noies l’escopien».
Regió7 va consultar Renfe. Per variar, no els constava que hi hagués hagut cap problema, però sí que van admetre que havien detectat la presència de molts skins que pujaven a Terrassa i Sabadell, un problema que «ens desborda».
El febrer del 2001, 33 entitats de Manresa van exigir el tancament de la sala. Quan va demanar passar d’una llicència provisional a una de definitiva de funcionament, l’Ajuntament de Manresa va decidir denegar-la-hi, al·legant que la zona on es troba ubicat l’edifici no disposava de pla especial d’ordenació urbanística. A més, va donar un mes als propietaris per tancar. El 27 de març del 2001 la Policia Local la va clausurar. Aquell dia, Ramon i Marc Escudero van agredir un fòtògraf de Regió7.
DE DISCO A ESPAI NATURAL, QUAN ES PUGUI. Després d’una llarguíssima tramitació burocràtica, Pont Aeri va ser condemnada a l’enderroc, però de moment només se n’ha renaturalitzat l’entorn. Demolir l’edifici val entorn de mig milió d’euros, i haurà d’esperar.
