Comença un atípic ple a l'Ajuntament de Manresa en dimecres

Les sessions tenen lloc el tercer dijous de mes i tornant de vacances el quart dijous

Inici del ple del mes de setembre, aquest dimecres

Inici del ple del mes de setembre, aquest dimecres / Francesc Galindo

Manresa

Els plens de l'Ajuntament de Manresa es porten a terme el tercer dijous del mes, excepte a l'agost que no n'hi ha. Tornant de vacances acostuma a moure's al quart dijous de mes. El ple d'avui però, es fa en dimecres. Es va decidir canviar-ho a la setmana següent perquè les comissions informatives prèvies al ple quedaven amb poc marge de temps, tenint en compte que hi ha festius a principi de mes (Festa Major, Diada).

Així que es va decidir fer-ho la setmana segúent, i un cop parlat amb els grups municipals, dimecres és el dia que anava millor. Entre altres qüestions, el quart dijous de mes sempre hi ha ple de la Diputació de Barcelona, i el cap del grup de Junts, Ramon Bacardit, és diputat.

