La CUP guanya a l’avançada el partit que no s’hauria de jugar
Contracrònica del ple municipal de Manresa
L'Ajuntament de Manresa, principal soci, patrocinador i protector del Bàsquet Manresa afirma públicament que el seu protegit i inquilí no hauria de jugar el partit contra l’Hapoel de Jerusalem el dia 15 d’octubre, però tothom sap amb absoluta seguretat que el partit es jugarà igualment. Aquest és el resultat de la peculiar decisió presa ahir pel ple municipal. Va quedar clar que, en matèria de geopolítica basquetbolística, no pinta res ni allà on té la paella pel mànec, que és a casa seva, al Nou Congost. En política, ja se sap, tot és aparença. Tot és un «frame», que és una paraula que designa tant un marc mental com la unitat mínima d’un vídeo; una imatge destinada a aparèixer i desaparèixer en el temps d’un sospir.
Aquest dimecres ha estat un dia triomfant per a Fem Manresa (marca de la CUP), que no només va veure aprovat l’essencial de la seva proposta, sinó que va poder presumir d’haver portat al seu terreny ni més ni menys que al grup socialista en un tema d’extrema sensibilitat política.
Jordi Trapé, portaveu dels cupaires, va argumentar que, davant la carnisseria de Gaza, «no podem ser neutrals entre opresor i oprimit». Sabent d’entrada que tindrien el vot del govern, i adreçant-se al socialista Anjo Valentí, regidor d’Esports i portaveu en aquest tema, va enorgullir-se de que «ara ja comenceu a venir al boicot, ja us anem arrossegant». En una intervenció posterior va reblar el clau: «és un orgull que, després de dos anys, vingueu a les nostres posicions; esperem que aneu a més».
Valentí li va respondre citant Sòcrates, però no el filòsof grec, com s’acostuma a fer en el debat polític, sinó el futbolista brasiler, i va detallar unes quantes iniciatives adoptades a Madrid en relació al boicot a Israel com per deixar-li clar a Trapé que el PSC no es posiciona pel que digui la CUP, sinó pel que digui Pedro Sánchez. I més endavant va rematar-ho aclarint que el que està passant a Palestina «no té precedents» i, per tant, els cupaires es poden anar desenganyant que això no és un precedent.
Sergi Perramon, del Grup Nacionalista, va fer notar que l’Hapoel només és un equip de bàsquet i no representa Israel, la qual cosa devia fer tremolar tots els culés catalanistes que senten que el Barça és l’ambaixador d’una nació sense estat quan va per aquests móns de Déu. Tot seguit va recordar diverses ocasions en què el Manresa ha jugat contra equips turcs just en moments en què Turquia estava bombardejant els kurds, i es va preguntar «per què uns sí i els altres no». Li va posar molt fàcil a Trapé, que en la rèplica li va dir que cap problema, que el pròxim cop s’apunten a boicotejar els turcs.
Ramon Bacardit, de Junts, va fer tants equilibris com va poder en un tema que incomoda profundament la parròquia juntaire des que el tradicional respecte del catalanisme per Israel ha estat convertit per Netanyahu en un amor impracticable i per Ayuso en un estigma del qual cal fugir per cames. Bacardit va citar Harari i va intentar refugiar-se en què la cultura de la pau és incompatible amb l’odi i amb la por.
Després d’un ball considerable d’esmenes, l’Ajuntament de Manresa va decidir, exactament, que «es posiciona públicament contra la celebració del partit (...) afegint-se a les demandes dels grups d’animació de l’equip», amb els vots a favor del govern (PSC, ERC i Impulsem) i de la CUP, i amb l’abstenció de Junts i del Grup Nacionalista.
La votació dels punts i de les esmenes va ser tan detallada que l’alcalde, Marc Aloy, va tenir dos lapsus seguits a l’hora dels recomptes i dues vegades es va sentir un «nooooo» entonat pels regidors que estaven més al cas. No devien ser pas tots.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys