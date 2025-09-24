Descobreix els logopedes més destacats de Manresa
Presentem una guia de logopedes a la capital del Bages amb serveis que van de l’atenció infantil a la neurologopèdia i la veu professional
La logopèdia va molt més enllà de corregir defectes de parla en infants. A Manresa hi trobem professionals i centres que treballen àmbits tan diversos com la rehabilitació de la veu, l’atenció a persones amb malalties neurodegeneratives, la logopèdia infantil o la recuperació després d’una cirurgia.
Logopèdia i psicologia per a tota la família
El centre Equip Alastrué és un espai multidisciplinari on la logopèdia forma part d’un equip ampli que també integra psicòlegs especialitzats en diferents àmbits. Aquesta mirada global permet atendre infants, joves i adults que presenten dificultats de llenguatge, trastorns de la parla, problemes de lectoescriptura o alteracions de la deglució.
Cada procés comença amb una primera entrevista amb la família, un pas clau per establir un pla d’intervenció personalitzat. Des del primer moment, l’acompanyament emocional a les famílies és una prioritat de l'equip de professionals d'Alastrué.
Un dels punts forts del centre és la seva coordinació amb escoles i altres professionals, assegurant així que el treball logopèdic es complementi amb tot l’entorn de la persona. El treball conjunt entre logopedes i psicòlegs marca la diferència. Són al número 17 de l'avinguda Joncadella i us atendran al 692108744 i al correu info@alastruepsicolegs.com.
La veu com a eina de treball
La Gemma Solà és logopeda a Manresa i ha fet de la veu la seva especialitat. Ella ha centrat la seva feina en un àmbit molt concret i sovint invisible: les persones que tenen problemes de veu. Professors, cantants, actors, locutors o periodistes que pateixen disfonies o afonies, com les que provoquen els nòduls o altres lesions a cordes vocals, i que necessiten recuperar i cuidar la seva eina principal de treball.
La seva experiència l’ha portat, fins i tot, a ser la logopeda de l’Escolania de Montserrat, ajudant als escolans a mantenir la salut vocal en un entorn tan exigent com el cant coral. Fins i tot va treballar amb en Lluís Gavaldà quan va perdre la veu abans d'un concert a Manresa.
Més enllà de les sessions individuals, la Gemma també dedica part de la seva feina a formar altres logopedes. Ha creat un mètode propi, clar i pràctic, que permet a professionals de la logopèdia afrontar amb seguretat els casos de disfonia. Hi podeu contactar a través d'Instagram.
Logopèdia per a persones amb malaties neurodegeneratives
Manel Barranco fa anys que exerceix com a logopeda a Manresa, però la seva trajectòria ha fet un gir clar: s’ha especialitzat en neurologopèdia, una branca que se centra en les dificultats de comunicació i deglució derivades de malalties neurodegeneratives com el Parkinson, l’esclerosi múltiple o l’Alzheimer. També treballa amb persones amb dany cerebral adquirit, com ara un ictus o un traumatisme cranioencefàlic.
Ajuda persones adultes que, a causa d’una malaltia, veuen com la parla, la veu o fins i tot la capacitat d’empassar es van deteriorant. El seu màster en neurologopèdia ha estat el pas que li ha permès aprofundir en aquest coneixement i oferir un servei realment especialitzat.
El que el distingeix és l’àmbit de treball concret, però també la manera de fer-ho. Ofereix sessions a domicili i online, un recurs essencial per a persones amb mobilitat reduïda o famílies que volen evitar desplaçaments innecessaris. També passa consulta al carrer Guimerà, 19. Hi podeu contactar a través del correu manel@logopedamanelbarranco.cat o del telèfon 680 44 20 56.
Servei integral per als infants
El centre IKIGAI ofereix un servei de logopèdia i suport global a infants i famílies. El seu equip de logopedes està especialitzat en dificultats de parla i llenguatge, lectoescriptura, trastorns del llenguatge i de la comunicació. També acompanyen nens i nenes amb trastorn de l’espectre autista (TEA), adaptant les eines i la comunicació a cada cas.
A més de la logopèdia infantil, el centre fa valoracions diagnòstiques de dislèxia, TDAH i altres dificultats d’aprenentatge. Treballen tant a Manresa com a Sallent, on també ofereixen els serveis de logopèdia infantil i psicologia.
El seu valor diferencial és la mirada multidisciplinària i integral. IKIGAI compta amb professionals de psicologia infantil, d’adults i perinatal, així com fisioteràpia (incloent-hi respiratòria), cosa que els permet oferir un acompanyament complet. Sempre inicien el procés amb una primera visita amb els pares, per recollir informació i establir un pla de treball personalitzat i adaptat a les necessitats de cada cas. Els podeu trobar al 1r 1a del número 1-5 del carrer Menorca, a l'instagram @ikigaimanresa i al 696251646.
