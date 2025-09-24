L'AFA de l'escola Muntanya del Drac del Xup denuncia que el centre perilla
La nova zonifiació de Manresa i els problemes amb el transport escolar han fet baixar les matrícules
L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Muntanya del Drac del barri del Xup ha denunciat que després de 50 anys d’història del centre, hi ha el risc que pugui desaparèixer. La nova zonificació escolar de Manresa que es va posar en marxa el curs passat i els problemes amb el transport escolar “estan asfixiant el centre de manera continuada, deixant-lo morir sense necessitat d’anunciar formalment un tancament”, afirma.
A través d’un comunicat, l’AFA detalla que la nova zonificació escolar de Manresa per evitar la segregació “ha deixat la nostra escola en una zona independent, desvinculada de la resta de la ciutat”. Això ha provocat que “lluny de millorar la cohesió, ha aïllat encara més el centre escolar” situat, recorden, en un barri perifèric de la ciutat. Afirmen que a l’escola fa anys que es treballa per reduir la segregació, feina que ara es veu “greument afectada generant-se una situació contrària a la realitat social de Manresa i oposada als principis del mateix pacte contra la segregació”.
Això, sumat als problemes amb el transport escolar, que no assegura plaça als alumnes nous ni tan sols pagant, ha fet baixar la matrícula un 50%, afirmen. Destaquen que tot i que l’Ajuntament i el departament d’Educació “ens reitera que no es vol tancar l’escola, els fets demostren el contrari”.
Ni responsabilitats ni solucions
Lamenten que no s’assumeixin responsabilitats no es proposin solucions. L’Ajuntament de Manresa els diu que la zonificació depèn del departament d’Educació i que el transport escolar és competència del consell comarcal. Educació no els ha donat cita per parlar-ne “després de dos mesos de sol·licituds”, i el Consell Comarcal del Bages “es refugia en l’aplicació mecànica de la normativa pel que fa al transport escolar no obligatori”.
Davant de tot això demanen poder treballar conjuntament amb Educació i l’Ajuntament “per ajustar la zonificació a la realitat de la nostra escola” o, en cas contrari, “aclarir la intenció real que ens han dut a aquesta situació”.
Reivindiquen que és una escola “afortunada per estar ubicada a l’anella verda de Manresa, amb unes singularitats tant en l'àmbit de barri com territori pròpies i que creiem que cal preservar. Defensem que és de vital necessitat evitar l’extinció d’una escola que ha estat motor educatiu i comunitari durant cinc dècades”.
