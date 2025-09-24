L'alcalde retira la paraula a Vox durant el ple de Manresa per dir "manades de menes"
Va proferir l'insult quan es debatia l'aprovació del text del Document Únic de Protecció Civil Municipal
Nova topada entre la regidora de Vox a l'Ajuntament de Manresa, Immaculada Cervilla, i l'alcalde republicà Marc Aloy. El batlle va retirar l'ús de la paraula a Cervilla quan es debatia l'aprovació del text del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) i va dir que es deixaven anar per Manresa "manades de menes". Els MENA (Menors Extrangers No Acompanyats) són menors de 18 anys migrants que es troben separats de la seva família i que tampoc es troben sota la supervisió de cap altre adult.
L'alcalde va aturar la intervenció de Cervilla per desviar-se del tema, que era l'aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal. Es tracta d'un document que té com objectiu preparar-se per actuar amb rapidesa i eficàcia davant d'episodis meteorològics extrems o altres amenaces com incendis forestals o talls de subministrament. Després de l'advertiment, Cervilla va insistir a continuar pel mateix camí i l'alcalde va acabar retirant-li l'ús de la paraula.
