Formació
L'Escola Oficial d'Idiomes de Manresa celebra un quart de segle amb quatre cursos de C2 de català
Serà el segon any del centre a les aules de l'Institut Lluís de Peguera i el primer en què impartiran el curs de la màxima certificació de la nostra llengua
Encara hi ha algunes places vacants en aquests cursos, però també en els d'alemany, francès i els nivells més elevats d'anglès
El curs 2025/26 serà el primer en què l'Escola Oficial d'Idiomes de Manresa (EOI) pugui impartir un dels cursos que fa més temps que perseguien: la titulació C2 de català. Una certificació més que rellevant, ja que no només contribueix a preservar la llengua, sinó que s'ha convertit en un requisit clau per a molts docents i professionals de l'administració pública a l'hora de guanyar punts per optar a una posició determinada. Tot, el mateix curs que l'escola celebra 25 anys oferint formació a la capital bagenca, amb més de 650 alumnes matriculats en tots els cursos que ofereixen.
Enguany, les classes per a certificar el màxim nivell de català seguiran una modalitat semipresencial. Una estratègia, explica Claudia Bernecker, directora del centre des del 2022, que "dona molta flexibilitat als alumnes", perquè aquests, "majoritàriament combinen les classes amb la seva feina i vida familiar, i que els permetrà assolir el nivell en només un curs". Aquesta alternativa els permetrà haver d'assistir només un dia al centre cada setmana durant dues hores i quinze minuts, la resta de la formació es complementarà "amb exercicis a una plataforma digital amb material didàctic a completar durant la resta de la setmana".
El del C2 de català és un curs amb una demanda creixent, i fins a l'any passat es podia cursar a molt pocs centres a la ciutat: "treballem acompanyats del Consorci de Normalització Lingüística, que estan molt contents perquè ells sols no podien donar cabuda a tota la demanda del curs". En concret s'ofereixen 120 places repartides en quatre grups de 30 persones, algunes de les quals han quedat vacants i poden ser ocupades per qui hi estigui interessat fins a mitjans d'octubre, quan ja quedarà tancada la matriculació. Per fer-ho, els alumnes s'hauran de presentar al centre i formalitzar la inscripció.
Oferta en cursos d'alemany, francès i anglès
Però l'Escola Oficial d'Idiomes de Manresa no només ofereix formació en català. El centre educa fins a diferents nivells els seus alumnes en tres llengües estrangeres: alemany, francès i anglès, i la formació és sempre continuada. En el cas de la llengua germànica, s'ensenya des dels nivells inicials fins al B2.2, que assegura una capacitat suficient per mantenir converses de qualitat amb interlocutors nadius. Bernecker assevera que en tots els cursos de diferents nivells hi ha alguna plaça vacant.
En una situació similar es troba la branca formativa en llengua francesa, que també permet una formació des de la base, però que n'augmenta lleugerament el sostre, fins al nivell C1. Una certificació que assegura la capacitat del parlant a actuar com a mediador en situacions habituals, però també més específiques i complexes en diferents àmbits. En el seu cas, també hi ha places vacants en qualsevol dels cursos de diferents nivells.
En l'única llengua que s'ofereix un itinerari complet és l'anglesa, en què la formació va des dels nivells més inicials fins al C2. Una titulació que té com a objectiu comunicar-se amb fluïdesa i amb capacitat per transmetre amb precisió detalls i matisos fent ús d'un lèxic ric i ampli, amb expressions idiomàtiques i col·loquialismes. En aquest cas, els nivells més baixos estan ja complets, però hi ha vacants a partir dels nivells intermedis (B1, B2).
