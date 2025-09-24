Sant Andreu Salut i La Caixa donen un impuls a la musicoteràpia a cures pal·liatives
La iniciativa té com a objectiu millorar el benestar emocional de les persones en procés de final de vida
Redacció
La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa continuarà el seu projecte d’oferir musicoteràpia en l’acompanyament de les persones en procés de final de vida, i les seves famílies. Ho farà possible un conveni de col·laboració que han signat Fundació “La Caixa” i Sant Andreu Salut.
Aquesta iniciativa innovadora té com a objectiu millorar el benestar emocional de les persones ateses a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Sant Andreu de Manresa, alleujant el dolor i reduint l’ansietat mitjançant la música.
Les sessions es duen a terme al mateix Hospital Sant Andreu, on la música esdevé un recurs terapèutic per acompanyar tant les persones ateses com les seves famílies en un moment tan delicat. Segons diversos estudis, la musicoteràpia ajuda a estabilitzar l’estat d’ànim, a gestionar l’estrès i a crear un entorn de pau i connexió emocional.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el nou Espai d’Atenció Integral de les Cures Pal·liatives, el Final de Vida i el Dol, impulsat per Sant Andreu Salut a Manresa, i al qual Acció Social s’adscriu amb la signatura d’aquest conveni.
Aquesta contribució s’afegeix a la que va fer la Fundació “la Caixa” el 2024 per iniciar el projecte, i també al conveni que la Fundació Mémora té amb Sant Andreu Salut per a la mateixa finalitat, reforçant així una xarxa de suport que fa possible una atenció integral i humanitzada en el final de vida.
Musicoteràpia
El musicoterapeuta implicat en el projecte destaca que “la música és capaç de despertar aquella llum interior que moltes vegades es veu opacada en moments de gran vulnerabilitat. Amb cada nota, la música obre un espai de connexió i esperança que pot ser vital per a les persones que afronten el procés final”.
A més, afegeix que “la música no només actua com a eina terapèutica, sinó que també és un mitjà per a crear un diàleg profund amb l’experiència vital de cada persona, preparant-la per a afrontar el seu procés final amb més serenitat i dignitat”.
Segons Sant Andreu Salut, amb aquesta aposta innovadora, la fundació sociosanitària es consolida com a referent en l’atenció integral al final de vida, impulsant estratègies que situen les persones i les seves necessitats emocionals al centre de l’acompanyament.
