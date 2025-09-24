Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S'inicien els tràmits per atorgar la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Víctor Feliu

Es reconeix a títol pòstum la trajectòria de l’activista social que va morir el passat agost

L'activista Víctor Feloiu

L'activista Víctor Feloiu / ARXIU/DANI CASAS

Redacció

Manresa

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat el procés per concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a títol pòstum a l’activista social i dirigent veïnal, Víctor Feliu Ferrer, mor el passat agost. El ple municipal d’aquest dimecres ha donat compte de l’obertura oficial de l’expedient.

La distinció vol reconèixer la seva trajectòria cívica i el seu compromís amb el teixit associatiu i veïnal de la ciutat, responent a les demandes de la societat civil manresana.

D’aquesta forma les entitats interessades ja es poden adherir a la iniciativa presentant una instància genèrica a l’Ajuntament de Manresa. D’acord amb el reglament d’Honors i Distincions, l’expedient es debatrà i es votarà en el pròxim ple, previst per al 16 d’octubre.

Víctor Feliu Ferrer va néixer el 1950 a l’Ametlla de Merola (Puig-reig) i, des del 1974, residia a Manresa, on va dedicar la seva vida a la millora del benestar veïnal. Com a un dels impulsors de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Plaça Catalunya i membre actiu de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa, Feliu va treballar durant dècades per fomentar la participació, la cohesió i la solidaritat als barris manresans.

Els darrers anys, va tenir una participació activa a la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran. Conegut per les seves conviccions fermes, era tenaç i perseverant, mantenint fins als darrers dies de la seva vida el seu compromís per una ciutat més justa i inclusiva.

La seva tasca ha estat reconeguda amb diversos guardons, com el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans el 2024, concedit quan ja es trobava afectat per la malaltia, i el Premi Santi Vidal de la Creu Roja el mateix any, valorant la seva dedicació a les persones i a la comunitat.

