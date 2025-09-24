S'inicien els tràmits per atorgar la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Víctor Feliu
Es reconeix a títol pòstum la trajectòria de l’activista social que va morir el passat agost
Redacció
L’Ajuntament de Manresa ha iniciat el procés per concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a títol pòstum a l’activista social i dirigent veïnal, Víctor Feliu Ferrer, mor el passat agost. El ple municipal d’aquest dimecres ha donat compte de l’obertura oficial de l’expedient.
La distinció vol reconèixer la seva trajectòria cívica i el seu compromís amb el teixit associatiu i veïnal de la ciutat, responent a les demandes de la societat civil manresana.
D’aquesta forma les entitats interessades ja es poden adherir a la iniciativa presentant una instància genèrica a l’Ajuntament de Manresa. D’acord amb el reglament d’Honors i Distincions, l’expedient es debatrà i es votarà en el pròxim ple, previst per al 16 d’octubre.
Víctor Feliu Ferrer va néixer el 1950 a l’Ametlla de Merola (Puig-reig) i, des del 1974, residia a Manresa, on va dedicar la seva vida a la millora del benestar veïnal. Com a un dels impulsors de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Plaça Catalunya i membre actiu de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa, Feliu va treballar durant dècades per fomentar la participació, la cohesió i la solidaritat als barris manresans.
Els darrers anys, va tenir una participació activa a la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran. Conegut per les seves conviccions fermes, era tenaç i perseverant, mantenint fins als darrers dies de la seva vida el seu compromís per una ciutat més justa i inclusiva.
La seva tasca ha estat reconeguda amb diversos guardons, com el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans el 2024, concedit quan ja es trobava afectat per la malaltia, i el Premi Santi Vidal de la Creu Roja el mateix any, valorant la seva dedicació a les persones i a la comunitat.
