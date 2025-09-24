Veïns del Pompeu Fabra de Manresa culpen la nova urbanització de generar bassals
Demanen solucions perquè, quan plou molt, l’aigua es desvia des del Passeig i el carrer Cardenal Lluch a la vorera i als porxos de les galeries
Veïns del carrer Pompeu Fabra i Cardenal Lluch de Manresa han volgut fer públiques les seves queixes pels problemes que es produeixen quan plou molt, com ja ha passat malgrat la nova urbanització de l’espai.
Fan saber que l’elevació de la plataforma davant dels immobles del Cardenal Lluch números 3 i 8 per fer una vorera continua per a vianants fa que l’aigua que hi arriba quan plou des del passeig de Pere III, com que no hi ha cap embornal que l’empassi abans, quan és a la cantonada del número 3 d’aquest vial fent xamfrà amb el Pompeu Fabra, es desviï cap a l’esquerra i generi «un torrent interior que passa pel portal del Pompeu Fabra, 8 i arriba fins a la cantonada d’entrada a les galeries comercials», on baixa cap a la calçada, però, si plou molt, també entra per sota els porxos de les galeries i hi queda embassada.
Els veïns també reclamen una solució per al tram del carrer del Cardenal Lluch provinent de la Casa Lluvià «que reculli i aboqui a la plataforma de circulació bona part del cabal d’aigua que baixa per la vorera i els raigs d’aigua que cauen lliurement des d’uns vuit metres d’alçada de la coberta inclinada de l’edifici del Cardenal Lluch 8, que s’afegeix a l’aigua que baixa per la vorera en direcció cap al xamfrà» d’aquest mateix immoble.
En aquest cas també reclamen algun sistema que faci que s’aboqui l’aigua a la calçada per «evitar que el cabal negui la nova vorera elevada». Davant dels problemes exposats, els veïns es pregunten «què passarà quan hi hagi glaçades a l’hivern».
Transformació de l'espai
Les dues actuacions formen part d’una de les transformacions més importants de l’espai públic que s’han fet al centre de la ciutat en els darrers anys: la conversió del carrer Guimerà en illa de vianants i la reforma i reordenació del trànsit dels seus entorns: el carrer Pompeu Fabra, el Cardenal Lluch i, també, la plaça de la Independència i el tram del carrer Saclosa fins al carrer del Bruc, una actuació que es porta a terme perquè per aquests vials pugui passar el bus urbà, un cop ha deixat de fer-ho pel primer tram del carrer Guimerà, que es troba en obres que un cop enllestides no permetran el seu pas.
Es tracta d’un projecte molt rellevant que permet guanyar espai per als vianants i noves zones verdes, potenciar el transport públic, racionalitzar el trànsit i reforçar l’àrea central de la ciutat com a lloc de passeig, de lleure i comercial. En el seu conjunt, es tracta d’una actuació de 5,74 milions d’euros, 4,76 dels quals corresponen al carrer Guimerà —que inclou el tram nord del carrer Esquilets— i la resta a la reurbanització dels entorns, que suma prop d’un milió d’euros. Els treballs van començar el setembre de l’any passat. L’amplada de les noves voreres en els tres carrers se situa entre els 3,85 i els 4,45 metres i en els 6,45 metres a la zona del Pompeu Fabra on se situen les noves marquesines de bus (tram abans d’arribar al Cardenal Lluch). En el conjunt de l’actuació es planten 58 arbres. Les obres han inclòs també la renovació de la xarxa d’aigua i de clavegueram. La nova ordenació del trànsit va entrar en vigor el mes passat.
