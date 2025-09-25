Comença el període d’al·legacions a la nova Zona de Baixes Emissions reduïda de Manresa
El govern tripartit fa l’aprovació inicial amb els seus vots i malgrat les crítiques de l’oposició
La primera proposta, molt més àmplia, va ser retirada per l'allau de crítiques rebudes
Aprovació inicial de la nova proposta de Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Manresa amb els vots a favor de l'equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem. Els grups municipals de Junts i FNC es van abstenir, i Fem i Vox van votar en contra. Ara s’obre un període d’un mes en el qual es podran fer al·legacions.
La primera proposta, amb un plantejament molt més ampli, va ser retirada després del munt de crítiques que va recollir.
La nova inclou una primera fase de 0,21 km2, que entrarà en vigor el 2028, circumscrita al Centre Històric, i una segona, de 0,56 km2, de cara al 2030, que ampliarà la ZBE fins al Passeig i el carrer d’Àngel Guimerà, és a dir, a l’eixample de la ciutat. La primera fase abastarà un 10% del municipi i la segona un 15% més. En total, un 25%. En la primera proposta, l’àrea restringida era pràcticament tota la zona urbana de la ciutat, on viu un 84% de la població
La ZBE funcionarà de dilluns a divendres, de 7 del matí a 8 del vespre i, a banda dels residents a Manresa, inclourà tot un seguit d’excepcions: Professionals propers a l’edat de jubilació, Persones amb rendes baixes, vehicles històrics , els destinats a persones amb mobilitat reduïda, els de particulars per motius o tractaments mèdics, els de matrícula estrangera que compleixin els requisits d’emissions i les persones que s’hagin comprat un cotxe amb etiqueta Eco. Durant 24 dies l’any, els vehicles no autoritzats podran accedir a la ZBE sense que els sancionin.
Oposició insatisfeta
L’oposició tampoc es va mostrar satisfeta amb la nova proposta. Ramon Bacardit (Junts) va subratllar que el govern «ha rectificat perquè havia proposat un sense sentit». També va afirmar que la nova proposta s’havia treballat «a correcuita i de forma no del tot transparent».
Roser Alegre (Fem) va dir que no era «una proposta valenta ni decidida» i que «no reduirà el nombre sinó el tipus de vehicles» que circulin per la ciutat. Per la seva banda, Sergi Perramon (Front Nacional) va reiterar que «a la ciutat no li convenia convertir-se en una mena de fortificació». Els tres grups van coincidir a considerar que s’havia perdut 1 any de feina i que el govern havia presentat una primera versió sense mesurar les conseqüències.
Pel govern, Carles Garcia, regidor de Mobilitat, va argumentar que la nova proposta era la demostració de la voluntat del govern d’escoltar la ciutadania i que s’havia optat per un plantejament menys restrictiu «per fer la vida més fàcil» als afectats.
