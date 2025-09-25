Els Tirallongues de Manresa participaran a la Mercè amb l'espectacle 'Immaterial'
Es tracta d'una proposta on actuaran representants de diversos béns declarats Patrimoni Cultural Immaterial
L'exhibició tindrà lloc el pròxim dissabte 27, a les 17.30 h i a les 19.00 h, al Park Güell
La colla castellera dels Tirallongues de Manresa prendrà part el pròxim dissabte 27 de setembre d''Immaterial' en el marc de les festes de la Mercè. Es tracta d'un espectacle creat per la companyia Cia Voël i on també està representada la pedra seca, el toc de campanes, les falles del Pirineu i la Patum de Berga, tots ells béns declarats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. L'actuació se celebrarà al Park Güell i es faran dues sessions, a 2/4 de sis i a les set de la tarda.
La proposta, creada per Debi Cobos i Jordi Serra, és un muntatge multidisciplinari que gira al voltant del patrimoni cultural no tangible català, no té text i dura menys d'una hora. Tal com queda definida al programa de la festa barcelonina, l'objectiu d'aquesta és "mitjançant el llenguatge del circ i un imaginari poètic i visual" retre homenatge i ser un tribut a "les nostres arrels, a les persones que s'esforcen per conservar-les i a tot allò que perdura en el nostre imaginari cultural per poder tornar a l'origen".
"Al principi teníem por de la resposta de la gent, perquè al final venen a fer castells i quan li expliques que vas a fer una cosa diferent, no saps com reaccionaran", explica el president de la colla, Oriol López i Piqué. Tot i això, de seguida es van adonar que tothom estava "molt il·lusionat". Més enllà dels Tirallongues, que protagonitzaran l'exhibició en representació de totes les colles castelleres d'arreu, també hi haurà Emma Riba amb una mostra de pedra seca, Xevi Pallàs amb el toc de campanes, Josefina Castro i Daniel Ortiz amb el quadre aeri, Kabbani, Guillermo Tricas i Flor Galimberti com a equilibristes acrobàtics. Fèlix Cucurull és l'encarregat de la creació musical i la música en directe.
'Immaterial' també es podrà veure a Manresa el diumenge 12 d'octubre, a les 8 del vespre, a la plaça Major dins de la programació de la Fira Mediterrània. "Serà un moment especial perquè el portarem fins a casa per tota la nostra gent", assegura el president de la colla castellera.
Una unió que comença el 2022
Els Tirallongues i la Cia Voël ja havien treballat plegats amb 'El Pou de la Gallina' el 2022, quan van ser els encarregats d'inaugurar la 25a Fira Mediterrània. "La companyia ens va proposar un espectacle que combinava el circ amb els castells des d'una mirada més artística i no tant de la manera tradicional com els coneixem", explica el president de la colla. Després de la feina feta i el "bon ambient" que va quedar, la companyia barcelonina ha tornat a confiar en els manresans per l'exhibició que estrenaran per a la Mercè d'enguany: "La relació, el vincle que es va crear i el resultat va ser el que els va portar a fer-nos la proposta i que nosaltres acceptéssim de molt bon grat", diu López.
Sobre el procés de preparació, el president de la colla detalla que han estat assajant des d'abans de l'estiu, tot combinant-ho amb l'activitat regular de la colla, i que ha estat tot un repte perquè "tenim molt clara la nostra part, però estem explorant noves coses que no són comunes". Precisament per això, és un procés que s'ha basat en la "prova i l'error", però que ha acabat amb un resultat molt satisfactori per ambdues parts.
Els Tirallongues afronten un cap de setmana de doblet, dissabte es traslladaran a Barcelona per estrenar 'Immaterial' i diumenge participaran en l'actuació castellera de la Fira de Sant Miquel, a Santpedor. A la trobada, que serà a les dotze del migdia a la plaça de l'Església, hi haurà els Castellers de Santpedor com a colla amfitriona i també els Castellers de Sant Cugat.
