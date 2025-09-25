Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna

La Policia Nacional ha traslladat al Perú i a Colòmbia 19 multireincidents que operaven a Catalunya · Cada vegada és més habitual que els multireincidents d'altres països destrueixin la seva documentació perquè no se'ls pugui expatriar

Un dels detinguts amb agents de la Policia Nacional

Un dels detinguts amb agents de la Policia Nacional / Policia Nacional

Núria León

Redacció

La Policia Nacional ha expulsat 19 ciutadans estrangers amb nombrosos antecedents policials i judicials per diferents delictes que operaven a Catalunya. Una de les persones multireincidents ho feia a Manresa, segon ha explicat a Regió7 el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Salut i Esports, Anjo Valentí. Es tracta d'un home que estava complint condemna al centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. L'intern acumulava diverses detencions, sobretot per robatoris amb violència.

En concret, la policia va repatriar els detinguts a diversos països per l’alta perillositat i l’alarma social que provoca la seva activitat delictiva. Cada vegada és més habitual que els multireincidents d'altres països destrueixin la seva documentació per evitar l'expatriació.

La Unitat Central de Repatriacions (UCR) a Madrid i la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Barcelona de la Policia Nacional van fer una feina conjunta per aconseguir l’alliberament de causes pendents, documentació i, si escau, localització i detenció dels 19 sospitosos.

Aquestes expulsions requereixen una gran coordinació a nivell policial i judicial, a més d’una estreta relació documental amb els respectius consolats. Es van sol·licitar les autoritzacions judicials de les causes que aquestes persones tenien pendents, així com els tràmits de documentació amb els respectius consolats perquè pogués fer-se efectiu el decret d’expulsió de tots els expulsats.

Una comitiva amb 40 efectius i 14 vehicles va sortir del complex policial de la Zona Franca (Barcelona) amb destinació a Madrid, on es va procedir al lliurament dels detinguts a l’Aeroport de Madrid-Barajas.

Per a la Policia, “la multireincidència continua sent un objectiu prioritari per a tots els cossos policials davant ciutadans que no respecten els valors socials, ataquen la seguretat i la llibertat i han fet de la delinqüència la seva manera de viure”.

Notícies relacionades i més

Segon multireincident a fora dels carrers de Manresa

L'expulsió d'aquest home s'uneix a la detenció de la manresana multireincident de la setmana passada. En aquest cas, la policia va tardar menys de dues hores a arrestar-la després que el jutjat emetés la corresponent ordre de cerca i detenció perquè comencés a complir la condemna que se li havia imposat

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents