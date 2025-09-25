Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
La Policia Nacional ha traslladat al Perú i a Colòmbia 19 multireincidents que operaven a Catalunya · Cada vegada és més habitual que els multireincidents d'altres països destrueixin la seva documentació perquè no se'ls pugui expatriar
Redacció
La Policia Nacional ha expulsat 19 ciutadans estrangers amb nombrosos antecedents policials i judicials per diferents delictes que operaven a Catalunya. Una de les persones multireincidents ho feia a Manresa, segon ha explicat a Regió7 el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Salut i Esports, Anjo Valentí. Es tracta d'un home que estava complint condemna al centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. L'intern acumulava diverses detencions, sobretot per robatoris amb violència.
En concret, la policia va repatriar els detinguts a diversos països per l’alta perillositat i l’alarma social que provoca la seva activitat delictiva. Cada vegada és més habitual que els multireincidents d'altres països destrueixin la seva documentació per evitar l'expatriació.
La Unitat Central de Repatriacions (UCR) a Madrid i la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Barcelona de la Policia Nacional van fer una feina conjunta per aconseguir l’alliberament de causes pendents, documentació i, si escau, localització i detenció dels 19 sospitosos.
Aquestes expulsions requereixen una gran coordinació a nivell policial i judicial, a més d’una estreta relació documental amb els respectius consolats. Es van sol·licitar les autoritzacions judicials de les causes que aquestes persones tenien pendents, així com els tràmits de documentació amb els respectius consolats perquè pogués fer-se efectiu el decret d’expulsió de tots els expulsats.
Una comitiva amb 40 efectius i 14 vehicles va sortir del complex policial de la Zona Franca (Barcelona) amb destinació a Madrid, on es va procedir al lliurament dels detinguts a l’Aeroport de Madrid-Barajas.
Per a la Policia, “la multireincidència continua sent un objectiu prioritari per a tots els cossos policials davant ciutadans que no respecten els valors socials, ataquen la seguretat i la llibertat i han fet de la delinqüència la seva manera de viure”.
Segon multireincident a fora dels carrers de Manresa
L'expulsió d'aquest home s'uneix a la detenció de la manresana multireincident de la setmana passada. En aquest cas, la policia va tardar menys de dues hores a arrestar-la després que el jutjat emetés la corresponent ordre de cerca i detenció perquè comencés a complir la condemna que se li havia imposat.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys