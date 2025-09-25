Xerrades
Francesc Mauri, al cicle Pessics de Vida: "La nostra força és fer la informació del temps més propera"
El meteoròleg va omplir, ahir al vespre, la sala d'actes del centre cultural el Casino de Manresa en la conversa del cicle 'Pessics de vida'
Redacció
Amb gairebé 40 anys de trajectòria professional, el meteoròleg Francesc Mauri pot presumir de ser l'home del temps més longeu de Televisió de Catalunya. Amb la carrera de geògraf, que va estudiar quan ja treballava, es considera autodidacte, ja que a la seva família no hi havia ningú més aficionat al temps. Això sí, recorda que els seus pares a l'estiu el duien de vacances a la muntanya, a la Vall de Boí, d'on li va quedar el respecte per la natura i l'entorn.
Mauri va omplir ahir al vespre la sala d'actes del Centre Cultural El Casino de Manresa en la conversa inclosa en el cicle 'Pessics de Vida', organitzada conjuntament per la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa conduïda pel periodista col·legiat Héctor Aranda.
Informació meteorològica de casa
En un to sempre pedagògic i distès, el meteoròleg va apuntar que el Servei Meteorològic de Catalunya té més seguidors que el britànic i l'americà i va posar de relleu que "la nostra força és fer la informació del temps més propera", és a dir, "acostar als catalans el temps per fer-lo més de casa".
Nefasta gestió de la DANA
Tal com ja ha fet públic en diverses ocasions, Francesc Mauri es va mostrar contundent amb la gestió de la DANA de València, que va deixar més de 200 morts, i la va qualificar de "nefasta" i "criminal".
Es treballa per millorar el grafisme del temps
Respecte als nous canvis introduïts en el grafisme de la informació meteorològica a 3catInfo, molt criticats pels teleespectadors i també pel públic assistent a la xerrada, va explicar que les noves tecnologies ajuden a millorar tot i que va admetre que hi ha errors (els gràfics no s'acaben de veure bé)que ja s'està treballant per arreglar.
La conversa completa es pot recuperar al canal de Youtube de Manresa Cultura.
