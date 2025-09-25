L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
L’alcalde Marc Aloy va afirmar en el ple que la sentència judicial pel terreny de les Saleses, a les Escodines, multiplicava per vint el preu «just»
L’alcalde Marc Aloy no es va poder reprimir en el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Manresa i per tancar un debat en què l’oposició posava sobre la taula la possibilitat d’expropiar habitatges buits de grans tenidors va alertar molt seriosament del perill de les expropiacions. Aloy va revelar que l’Ajuntament va haver de pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar a causa de la polèmica sentència judicial per un terreny de les Escodines.
Aloy va afirmar que «aquest Ajuntament ha patit dues sentències en dues expropiacions, una amb el Casino i l’altra amb Saleses, que van col·lapsar aquesta ciutat».
Aquest Ajuntament ha patit dues sentències en dues expropiacions, una amb el Casino i l’altra amb Saleses, que van col·lapsar aquesta ciutat»
Va afegir que pel terreny de les Saleses «aquest Ajuntament va pagar exactament 20 vegades el preu que considerava just en la seva valoració i cent vegades el que els propietaris que ens van demanar l’expropiació havien pagat per la compra al pagès de les Escodines». I va repetir: «Cent vegades». Per tant, va demanar anar alerta amb qualsevol expropiació, «perquè no està a les nostres mans, sinó a les mans d’un jutge que acaba, gairebé sempre, sentenciant el que li sembla».
Demana anar alerta amb qualsevol expropiació «perquè no està a les nostres mans, sinó a les mans d’un jutge que acaba, gairebé sempre, sentenciant el que li sembla»
Horts urbans
14.811.756 euros i 18 cèntims és el total de diners que va haver de pagar l’Ajuntament de Manresa per la sentència judicial d’un solar a les Saleses actualment dedicat a horts urbans. El preu final és la suma del preu just que va establir el jutge, 11.117.406,31 euros, més la quantitat total d’interessos: 3.694.349,87 euros. Són 14.811.756 euros que es van acabar de pagar fa 2 anys per un solar de 5.200 metres quadrats al carrer Saleses número 9, entre les cases del carrer Viladordis i del passatge del Puig.
Centre Cultural
Pel que fa a la sentència del Casino va caldre comprar l’edifici i el terreny per fer-hi un centre cultural amb biblioteca i sala d’exposicions, i el jutge va considerar que la ciutat havia de pagar 4,3 milions als quals es van haver d’afegir una quantitat similar d’interessos acumulats durant tots els anys de litigi. En total, 8,6 milions. Una factura mai vista fins aquell moment per una expropiació que quedaria petita en comparació amb la clatellada pel terreny ple de canyes de les Saleses.
Sumades una i altra expropiació suposen més de 23 milions d’euros que els ciutadans de Manresa han hagut d’anar pagant a poc a poc a base d’anys i anys en els quals la part més important del pressupost d’inversions era la que es destinava a pagar les sentències judicials als quals el batlle es va referir durant el ple.
