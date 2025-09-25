Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comerç

Manresa celebra demà la tradicional Festa de Sant Miquel

Imatge d'arxiu de les Festes de Sant Mique

Imatge d'arxiu de les Festes de Sant Mique / Alex Guerrero

Redacció

Manresa

Manresa celebrarà dilluns que ve 29 de setembre la Festa de Sant Miquel organitzada per l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants. Durant tot el dia les botigues dels carrers Sobrerroca i Sant Miquel i la Plaça Major tindran parades de brocanters, alimentació, moda, bijuteria i altres productes davant els seus establiments. També hi haurà una actuació musical a càrrec de Teatrem amb la cantant Sílvia Blavia. A la tarda, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8, tindrà lloc l’actuació d’El Joglar amb animació infantil , conta contes i coca i xocolata.

TEMES

  1. Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
  2. El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
  3. Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
  4. Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
  5. Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
  6. L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
  7. Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
  8. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys

El CE Manresa amplia la plantilla amb el central Sergi Valls

El CE Manresa amplia la plantilla amb el central Sergi Valls

Madrid se consolida como la comunidad referente en libre elección sanitaria en España

Madrid se consolida como la comunidad referente en libre elección sanitaria en España

Més de 250 feministes es reuniran aquest cap de setmana a Manresa per a parlar d’antifeixisme, cures i lluita contra les violències masclistes

Més de 250 feministes es reuniran aquest cap de setmana a Manresa per a parlar d’antifeixisme, cures i lluita contra les violències masclistes

Cinquè lloc per equips de Jan Torrella i novè de Laia Montoya en la pujada vertical dels Mundials de trail de Canfranc

Cinquè lloc per equips de Jan Torrella i novè de Laia Montoya en la pujada vertical dels Mundials de trail de Canfranc

Manresa celebra demà la tradicional Festa de Sant Miquel

Manresa celebra demà la tradicional Festa de Sant Miquel

Junts planteja un pla de subvencions per millorar façanes d'edificis privats de Berga

Junts planteja un pla de subvencions per millorar façanes d'edificis privats de Berga

La Terra ja ha superat set dels nou límits que sustenten la vida

La Terra ja ha superat set dels nou límits que sustenten la vida

Un de cada tres agressors masclistes trenca entre dues i cinc vegades les ordres d’allunyament

Un de cada tres agressors masclistes trenca entre dues i cinc vegades les ordres d’allunyament
Tracking Pixel Contents