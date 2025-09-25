Comerç
Manresa celebra demà la tradicional Festa de Sant Miquel
Redacció
Manresa
Manresa celebrarà dilluns que ve 29 de setembre la Festa de Sant Miquel organitzada per l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants. Durant tot el dia les botigues dels carrers Sobrerroca i Sant Miquel i la Plaça Major tindran parades de brocanters, alimentació, moda, bijuteria i altres productes davant els seus establiments. També hi haurà una actuació musical a càrrec de Teatrem amb la cantant Sílvia Blavia. A la tarda, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8, tindrà lloc l’actuació d’El Joglar amb animació infantil , conta contes i coca i xocolata.
