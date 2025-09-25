Manresa exhibeix musculatura a 'La nit de la recerca’
Es presenten projectes d’investigació que es realitzen a la capital del Bages
Des de Manresa es formen digestòlegs de tot el món perquè a través d’un innovador diagnòstic òptic es puguin detectar un càncer colorectal precoç. A la capital del Bages també es fa recerca de materials avançats i d’alt rendiment per fer vehicles més eficients, sostenible i segurs. També es promou un sistema per fer videointerconsultes pediàtriques en l’àmbit rural, o s’investiga que l’aire que es respira en espais tancats sigui segur per evitar la transmissió de malalties.
Són exemples de projectes de recerca i innovació que es porten a terme a Manresa i que s’han presentat aquest dijous al capvespre a ‘La nit de la recerca’ que s’ha dut a terme amb el lema ‘Amb la recerca fem ciutat’. Manresa ha presumit de musculatura en R+D+I.
L’acte s’ha celebrat al pati de l’Escorxador, envoltat d’edificis universitaris i amb la façana de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa de fons.
Ha consistit en una taula rodona en la qual han participat el metge digestòleg i investigador d’Althaia, Ignasi Puig; David Frómeta del Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat; la metge geriatra i directora mèdica de l’Hospital de Sant Andreu, Olga Sabartés; la professora de fisioteràpia investigadora de la UVic-UCC, Renata Kelly da Palma; la pediatra de l’ICS Marta Castillo; la doctora en Ciències Químiques i professora de la UPC, Dolors Grau; i el director d’Operacions de l’empresa E.Vila Projects, José Luís Molina.
Impacte en la ciutadania
Tots ells han exposat els projectes de recerca i investigació en el qual estan implicats, i l’impacte per a la ciutadania i en el dia a dia.
Sabartés ha explicat que Sant Andreu Salut treballa que el seu projecte d’atenció a la gent gran contribueix a disminuir el bloqueig a urgències i optimitza els recursos sanitaris. Frómeta, d’Eurecat ha comentat que aporta solucions innovadores de nous materials més avançats d'alt rendiment i resistència. Kelly de Palma treballa en un estudi per millorar les malalties respiratòries connectant amb un xip pulmó i intestí. El digestòleg Puig ha explicat que la seva recerca parteix de problemes reals als quals donar solucions. Grau ha assegurat que treballa en l’aprofitament sostenible dels recursos de la natura. Castillo ha dit que el seu projecte de videointerconsulta busca l’equitat i l’accessibilitat a pediatria, i Vilà ha comentat que treballa per eliminar els patògens de l’aire perquè “respirar ha de ser segur”.
El futur de la recerca
Posteriorment han establert un diàleg durant el qual han coincidit a dir que la recerca ha de ser un motor de canvi, que hi ha molt camí per recórrer i que calen més recursos: econòmics i de planificació. També han afirmat que, sovint, el tema econòmic frena les empreses a l’hora d’invertir en recerca, i que cal canviar el xip: no és una despesa, sinó una inversió per anticipar-se al futur.
L’acte, presentat per la periodista Estefania Escolà, l’ha obert el regidor de Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, Joan Vila, i l’ha clos l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.
‘Amb la recerca fem ciutat’ és un acte organitzat per l’Ajuntament de Manresa, la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, el campus Manresa de la UVic-UCC, la Biblioteca del Campus, l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central, Eurecat, Althaia, Sant Andreu Salut i l’ICS Catalunya Central.
La vetllada s'ha emmarcat en la Nit Europea de la Recerca, una iniciativa pública d’àmbit europeu que aquests dies se celebra de forma simultània a més de 300 ciutats de 30 països d’Europa amb l’objectiu de fer divulgació de la ciència. Els actes de la Catalunya Central estan coordinats per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
