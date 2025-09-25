Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 250 feministes es reuniran aquest cap de setmana a Manresa per a parlar d’antifeixisme, cures i lluita contra les violències masclistes

La trobada és organitzada la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, formada per més de trenta col·lectius de Catalunya i País Valencià

Enguany se celebra la cinquena edició de la Trobada de Formació i Debat de la Xarxa, que es consolida com a cita imprescindible per al feminisme de base

IV Trobada de Formació i Debat de la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, celebrada el 28 de setembre de 2024 a Reus

Redacció

Manresa

Més de 250 inscrites participaran aquest dissabte 27 de setembre a la V Trobada de Formació i Debat organitzada per la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans a la capital del Bages. Al llarg del dia, se succeiran diverses formacions i xerrades a Manresa relacionades amb els reptes polítics del present i per als quals els feminismes busquen fer front comú.

La jornada començarà a les 11 hores amb la taula rodona 'Com fem front a l’aliança internacional feixista?' al teatre Els Carlins, que comptarà amb les veus de la professora en ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra Mònica Clua i d’Özgür Güneş Öztürk, sòcia fundadora de la cooperativa Col·lectivaT i professora de la Universitat de Lleida. Junt amb Ixeya Quesada, militant de la Xarxa que hi aportarà la perspectiva del col·lectiu LGBTIQ+, les ponents tractaran d’oferir una anàlisi sobre l’auge de l’extrema dreta en el panorama internacional, el soscavament dels drets humans que comporta i quines estratègies pot desplegar el feminisme per a fer-hi front.

IV Trobada de Formació i Debat de la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, celebrada el 28 de setembre de 2024 a Reus

A la vesprada, entre les 16:30 i les 18 hores, la jornada continuarà amb una primera tanda de formacions simultànies a diferents espais de Manresa que, en forma de xerrades, tertúlies i tallers pràctics, tractaran de traure l’aigua clara de diverses qüestions clau per als feminismes actuals: quin és l’estat actual del sistema de cures i les seves treballadores?, com s’uneixen el feminisme i la lluita de classe?, són el mateix?, com abordar les violències masclistes al si de les mateixes comunitats?, i com construir una pràctica militant feminista sòlida davant tots aquests reptes?

Entre les ponents per a aquesta franja formativa, hi haurà Francesca Poggi de Sindillar, sindicat de dones migrants treballadores de la llar i les cures, la pensadora i escriptora comunista queer Ira Hybris, el col·lectiu AAMAS de Manresa, referent en l’abordatge transformador de la violència patriarcal, així com membres del Comitè Jineoloji de Catalunya, inspirat en la lluita del moviment de dones del Kurdistán.

Les últimes sessions formatives tindran lloc a partir de les 18:30 hores i continuaran centrades en temes de gran actualitat com les mancances i biaixos en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència; la perspectiva prodrets cap al treball sexual; la lluita contra el feixisme en l’àmbit de les xarxes socials, on ha trobat un entorn propici per a créixer, o del feminisme en l’autoorganització laboral i com pot posar fi a les pràctiques excloents del sindicalisme clàssic.

En aquesta segona franja formativa, hi aportaran les seves perspectives militants de col·lectius com Criando Alianzas, Proyecto Una, ELA Sindikatua o la Coordinadora Obrera Sindical (COS), així com les activistes Laura Macaya, Janet Mérida o Anaïs Borràs.

La jornada clourà amb un acte de tancament a l’Ateneu Popular la Séquia a les 20:30 hores, acompanyat per la música de Maria Ribot i Marina Lluc. En aquest hi participarà, a més de la mateixa organització, el grup Tombem Aliança Catalana, que dona suport a tretze activistes encausades per fer front als discursos d’odi del partit d’ultradreta, així com l’Acord Social Valencià, un espai polític sorgit a l’epicentre de la DANA que va arrasar diverses comarques del País Valencià l’octubre de 2024, i que busca fer front a les polítiques de mort de l’aliança PP i Vox. Posaran el punt final al dia un sopar per a les participants de la Trobada i les actuacions musicals de Rude Girls Club i Núrk.

