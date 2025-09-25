La Mesquita Al-Fath commemora els seus 20 anys de fraternitat a Manresa
La comunitat musulmana ofereix dissabte un acte interreligiós festiu obert a tota la ciutat
Redacció
El maig del 2005 es van obrir les portes de la mesquita Al-Fath, a l'antiga fàbrica del Sant, al barri de les Escodines, gràcies a l’esforç de la comunitat musulmana de Manresa, amb el suport del Grup de Diàleg Interreligiós.
En ocasió del 20è aniversari de la obertura de la mesquita Al-Fath, la comunitat musulmana ofereix un acte interreligiós festiu obert a tota la ciutat. Serà el dissabte 27 de setembre a les 20h a la pròpia mesquita, al carrer de Montserrat, número 1.
Desafiaments contemporanis
La trobada s’iniciarà amb la xerrada “El missatge de les mesquites a Europa i els seus desafiaments contemporanis” de la mà del Dr. Allal Aoudia.
Seguidament, es farà un viatge per la memòria, tot recordant els primers passos del Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i es recordarà com, gràcies a la seva existència, s'han enfortit la convivència i el respecte mutu entre tantes comunitats i persones.
Es compartirà te amb pastes amb tots els assistents.
