Mor als 102 anys l'exferroviari manresà Constantino García Sebastián
La cerimònia de comiat es durà a terme divendres, a les 11 del matí, al Tanatori de Mémora del carrer Lemmerz
Ha mort als 102 anys l'exferroviari manresà Constantino García Sebastián. La cerimònia de comiat es durà a terme divendres, a les 11 del matí, al Tanatori de Mémora del carrer Lemmerz.
Constantino García va néixer a Saragossa el 16 de març de 1923 i des de l'any 1950 vivia a Manresa. Durant la seva vida laboral va fer de ferroviari com a empleat de Renfe.
L'any del seu centenari va rebre la visita de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la llavors regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega, que li van lliurar un obsequi i un ram de flors, en nom del consistori i de la ciutat.
La visita va tenir lloc al seu domicili, al carrer Poeta Mistral del barri de plaça Catalunya amb membres de la seva família que no es van voler perdre aquesta celebració tan especial. En aquel moment fruïa del seu fill, la seva filla, sis netes i sis besnets.
