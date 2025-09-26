L'inspector cap de la Policia Local de Manresa lloa les darreres mesures aplicades de seguretat: "La gent se sent molt més segura a la ciutat"
En l’acte institucional del Dia de la Policia Local, celebrat enguany al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa, s’ha commemorat el 159è aniversari del cos i s’han lliurat les tradicionals distincions a agents i ciutadania
Redacció
L’Ajuntament de Manresa ha celebrat aquest divendres l’acte institucional de la Policia Local, presidit per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí Moll, i l’inspector en cap del cos policial, Miquel Martínez Pavón. L’esdeveniment ha servit també per commemorar el 159è aniversari de la fundació del cos.
La cerimònia ha arrencat a la plaça Major amb la formació tradicional de la plantilla de la Policia Local de Manresa. Després, s’ha traslladat al Saló de Sessions, on s’ha realitzat un reconeixement a sis agents per la seva trajectòria, atorgant-los la Medalla a la Permanència per vint anys de servei.
A més, s’han condecorat nou agents del cos local per la seva participació excepcional en serveis destacats, i s’ha fet una menció especial conjunta als agents de l’Àrea de Proximitat. També s’ha distingit un membre dels Mossos d’Esquadra per la seva col·laboració i implicació amb la Policia Local, destacant la seva voluntat de cooperació en benefici de Manresa.
Com és habitual, s'ha fet un reconeixement a la ciutadania, amb quatre ciutadans distingits per les seves accions en favor de la solidaritat, la seguretat i el civisme.
L’acte ha comptat també amb la intervenció de Daniel Limones Silva, director general de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya, qui ha ofert una conferència titulada “El futur de les policies locals”.
En les seves intervencions, l’inspector cap de la Policia Local ha iniciat el seu parlament recordant l’evolució dels mitjans humans i materials la Policia Local els darrers últims quaranta anys i ha assegurat que en aquest moment tenim “millors recursos que mai”. Sense voler ser “triomfalista” i admeten que “sempre es pot millorar”, Martínez Pavón ha subratllat que les darreres mesures en marxa en el cos “la gent se sent molt més segura a la ciutat”, gràcies al treball de proximitat i de prevenció que s’està fent. Per acabar, el cap de la Policia Local ha demanat “recuperar el nom de Guàrdia Urbana” per al cos manresà.
Al seu torn, el regidor de Seguretat Ciutadana ha manifestat la seva satisfacció pel fet que la festa de la Policia Local es tornés a fer al centre de la ciutat i, sobretot “en aquest espai emblemàtic com és el Saló de Sessions”. Anjo Valentí ha volgut ressaltar la col·laboració amb els altres cossos policials i el treball, la professionalitat i l'esperit de servei no només de la plantilla d’agents, sinó també el treball que es fa en l’àmbit de les Emergències i Protecció Civil i voluntaris i des del departament administratiu i jurídic vinculat a la Policia Local. El regidor ha esmentat tots els canvis i accions que s’han posat en marxa el darrer any per millorar la convivència i la percepció de seguretat, amb molt més recursos, que “ens ajudaran a construir una ciutat justa, amable i segura”.
Marc Aloy: “Anem en la bona direcció gràcies al treball conjunt”
Finalment, l’alcalde, després de felicitar totes les persones homenatjades en l’acte, ha agraït la feina “bàsica i fonamental” de la Policia Local de Manresa per millorar “la convivència, el civisme i la democràcia” i ha esmentat accions com la incorporació de nous agents, la creació de la unitat de delinqüència urbana, la inauguració de la comissaria de proximitat, el gos policia, les instal·lacions de noves càmeres al carrer i noves tecnologies, entre altres, que s’han sumat a les polítiques socials que “conjuntament, estan produint molt bons resultats. Ho diuen les dades, però també ho diuen els comerciants i els ciutadans”. Per a l’alcalde “anem en la bona direcció” i gràcies a les mesures en marxa i l’augment del patrullatge al centre i als barris, & ldquo;s’han reduït els delictes i tenim una situació molt més controlada i continguda”. Aloy ha ressaltat també el fet de continuar reforçant el concepte de proximitat, "un concepte que fa que la Policia Local sigui més propera, més accessible i més valorada”.
Per acabar, l’alcalde s’ha adreçat al ponent Daniel Limones Silva, per demanar que les administracions continuïn treballant per una "molt necessària" Llei de Policies locals a Catalunya per ajudar a una millor gestió policial dels municipis i per impedir el greuge que suposa per a un municipi la fugida de policies després d’haver assumit els costos de formació a l’ Institut de Seguretat de Policia de Catalunya.
