Dels accidents a la carretera a l'atenció a la gent gran: 30 anys d'evolució del SEM a Manresa
La base d'Althaia celebra tres dècades en un acte institucional per reivindicar el seu compromís amb la innovació i la formació
“Dues de les particularitats de la base del SEM a Manresa és l’aposta per la formació i la innovació”. Així ho ha resumit la directora general del Sistema d’Emergències Mèdiques, Anna Fontquerni, en l’acte de celebració dels 30 anys de la base del SEM d’Althaia, que ha tingut lloc aquest divendres a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La commemoració ha servit per reconèixer la trajectòria i l’evolució d’aquest servei al llarg de tres dècades. "El perfil d’atenció ha canviat molt. Hem passat de veure molts traumatismes a fer més intervencions a domicilis", ha explicat Fermí Roqueta, metge i cap de la base SEM d’Althaia.
La base de Manresa va iniciar l’activitat el març del 1995 i, des d’aleshores, ha evolucionat tant en recursos materials com en la professionalització dels seus equips. En aquests 30 anys, ha dut a terme un total de 40.995 serveis, dels quals 38.114 han estat primaris, és a dir, intervencions in situ per emergències i urgències. La resta han estat trasllats interhospitalaris, de vital importància per tal que el pacient sigui atès al centre més indicat. Quant a la tipologia de la patologia atesa, el 79,7% de les intervencions han estat per patologies mèdiques i, el 20,3%, per patologies traumàtiques.
En aquest sentit, Fontquerni ha remarcat que la tipologia de patologies ateses ha canviat molt en aquests trenta anys, tenint en compte que, durant els primers anys, els pacients crítics traumàtics representaven el 80%, mentre que ara representen el 13%. "Cada vegada tenen pes les patologies mèdiques, com l’agudització de malalties cròniques o els problemes de salut mental".
D'altra banda, ha destacat que un dels aspectes que caracteritzen la base del SEM a Manresa és la seva capacitat d'innovació. "Aquí es va començar a treballar de forma molt precoç la primera guia farmacològica a nivell de Catalunya", ha recordat.
En evolució constant
"En aquests trenta anys hem evolucionat en tots els àmbits, com ara el vestuari, els vehicles, els equipaments i els tipus d’emergències, però, sobretot, en l’aspecte mèdic. Avui podem atendre des de casos lleus fins a situacions de risc vital, i intervenir en domicilis, espais públics o masies rurals. La variabilitat és enorme", ha posat en relleu la cap de la base del SEM a Althaia, Grisel·la Subirà.
Per la seva part, el coordinador de la base del SEM a Althaia, Ángel Olucha, ha fet referència a la tasca formativa. "Durant aquests trenta anys, hem participat molt activament en la formació de nous professionals en emergències i també en la formació sanitària de la població general, a més d’organitzar simulacres".
De fet, el paper del SEM d’Althaia en la docència i la divulgació ha estat un dels punts centrals de la jornada. L'equip ha organitzat i participat activament en la docència de cursos, postgraus i màsters i ha col·laborat en la formació sanitària dels cossos de seguretat de Manresa i el Bages. També ha participat activament en la divulgació de coneixements en primers auxilis a la població i s'han organitzat i realitzat simulacres d'actuació amb els cossos de seguretat de Manresa.
En la la jornada també s'ha posat de manifest la importància de la interdisciplinarietat dels serveis d'emergències i la necessitat del treball coordinat. En aquest sentit, han intervingut representants de diferents cossos d'emergències i entitats formadores amb qui el SEM a l'Althaia treballa estretament, com són la Policia Local de Manresa, Protecció Civil de Manresa, Bombers, Mossos d'Esquadra i UManresa. En l'acte també han assistit l'alcalde de Manresa i president del patronat d'Althaia, Marc Aloy, el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya central, Toni Sánchez, i el director general d'Althaia, Manel Jovells.
EL SEM al Bages
El SEM disposa, a la comarca del Bages, de 8 unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), distribuïdes en diferents poblacions, i 3 unitats de Suport Vital Avançat (SVA): un vehicle d'intervenció ràpida (VIR) –format per un tècnic i un metge–, una unitat de Suport vital Avançat d'Infermeria (SVAI) –formada per 1 professional d'infermeria i 1 tècnic d'emergències sanitàries, i una unitat de Suport Vital Avança Medicalitzat (SVAM), que és la base ubicada a Althaia, que està formada per un metge, 1 infermer i 1 tècnic.
