Els carrers Carrió i Canonge Montanyà, de Manresa, invertiran el seu sentit de circulació a partir del dimecres
Suposa el canvi més notable que es fa coincidint amb el final de les obres al tram del Guimerà entre Carrió i Bruc
Es mantindrà un cop finalitzi la transformació del carrer Guimerà i dels seus entorns
Redacció
El sentit de circulació de vehicles dels carrers Carrió i Canonge Montanyà, de Manresa, s’invertirà a partir del pròxim dimecres 1 d’octubre. Es tracta del canvi més notable que es fa coincidint amb el final de les obres del tram del carrer Guimerà entre els carrers Carrió i Bruc (prolongació) i que formen part de la renovació integral del mateix carrer Guimerà i del seus entorns.
En concret, a partir de l’1 d’octubre, el trànsit de vehicles al carrer Canonge Montanyà i al carrer Carrió, entre el carrer de l’Era de l’Esquerra i el Guimerà, serà només en sentit Guimerà. A més, els vehicles que circulin pel carrer Saclosa provinents del carrer Bruc podran circular en direcció a carrer Cardenal Lluch o bé en direcció al carrer Carrió. Finalment, els vehicles que circulin pel carrer Era de l'Esquerra podran circular en direcció a la carretera Cardona o bé accedir a carrer Canonge Montanyà.
Al tram del carrer Guimerà, entre les cruïlles dels carrers Carrió i Bruc, la circulació serà d'un sol sentit, en direcció Bruc i a l’encreuament entre els carrers Guimerà, Alcalde Armengou, Bruc i Barcelona, on hi ha regulació semafòrica, els vehicles procedents del carrer Guimerà podran fer el gir cap a qualsevol d'aquests carrers. A més, al carrer Alcalde Armengou s'eliminarà el carril de circulació entre els carrers Pujolet i Bruc, en sentit cap a aquest darrer vial. Així, els vehicles procedents del carrer Pujolet hauran de continuar pel carrer Ginjoler o el carrer Alcalde Armengou en sentit carrer Lleida.
Restabliment del trànsit
A més a més, es restablirà el trànsit de vehicles i estacionament habitual del carrer Carrasco i Formiguera amb accés de vehicles des del carrer Guimerà, i a partir del dijous 2 d'octubre es restablirà l'accés de vehicles del pàrquing Saclosa (zona blava) al carrer Guimerà.
Tots aquests canvis que es fan ara es mantindran un cop finalitzi la transformació del carrer Guimerà i dels seus entorns.
D’altra banda, durant les setmanes vinents, es mantindran els treballs d'urbanització a la cruïlla del carrer Guimerà amb el carrer Carrió, mantenint el trànsit de vehicles.
