La Fàbrica Nova de Manresa rep impuls amb el concurs per dissenyar els espais interiors
El projecte té un pressupost de prop de dos milions i és el pas següent a la rehabilitació que s’executa ara
El projecte per convertir la Fàbrica Nova de Manresa en un pol de formació, recerca i innovació tecnològica, ha rebut un nou impuls. L’Ajuntament ha aprovat les bases del concurs per a la redacció del projecte d’interiors del recinte. És a dir, el projecte que ha de definir els espais interiors i els usos que tindrà la històrica nau industrial, i planificar què anirà a cada lloc i com.
Tenint en compte que es tracta d’un edifici amb una superfície de 25.000 metres quadrats, es tracta d’una feina ingent i cabdal al mateix temps. Com també és rellevant el pressupost: 1,9 milions. Paguen a mitges Ajuntament i Universitat Politècnica de Catalunya.
Procés de rehabilitació
Actualment, l’edifici de la Fàbrica Nova està en ple procés de rehabilitació i consolidació de façanes i cobertes. Aquests treballs, que tenen la nau envoltada de bastides i grues, van començar el novembre de l’any passat amb un pressupost de 10 milions d’euros aportats per l’estat. S’haurien d’enllestir a principis del 2026.
El concurs es farà en dues fases. En la primera, se seleccionaran vuit equips redactors. En la segona, el jurat escollirà el projecte guanyador tenint en compte criteris de qualitat arquitectònica, coherència amb l’edifici i l’entorn protegit, eficiència energètica i claredat del programa.
El jurat que prendrà la decisió estarà format per l’arquitecte cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l’Ajuntament de Manresa, que actuarà de president; un arquitecte designat per l’Ajuntament, dues arquitectes designades per la UPC, dos arquitectes designats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i un secretari amb veu però sense vot, adscrit al Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions municipal.
Previsió de dates
La previsió és que a finals d’aquest 2025 el jurat designi els equips seleccionats que passaran a la següent fase. Durant la primavera del 2026 es preveu que els equips lliurin les propostes i que el jurat determini la guanyadora. A partir d’aleshores l’estudi que rebi l’encàrrec tindrà un termini d’un any i mig per redactar el projecte executiu. Segons l’Ajuntament de Manresa, durant tot aquest temps tant el consistori com la UPC duran a terme els processos de seguiment.
El projecte ha de definir quatre grans blocs funcionals que hauran de conviure i que s’interrelacionaran dins el recinte. Per una banda, hi hauria espais oberts a la ciutadania amb un atri o pati principal, un bloc polivalent de convencions, un espai de divulgació tecnològica, una biblioteca i finalment serveis de restauració.
Un segon bloc contemplaria pròpiament els espais universitaris de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Politècnica, que deixaria les actuals instal·lacions de les Bases de Manresa. Això vol dir aules, laboratoris, tallers, zones per a la vida associativa dels estudiants, així com serveis de direcció i espais de treball. Finalment, la Fàbrica Nova també hauria de tenir espais per fomentar l’emprenedoria i també per acollir el Centre de Formació Pràctica, que actualment és al Palau Firal.
Segons l’Ajuntament de Manresa i la mateixa UPC, el projecte de la Fàbrica Nova ha de ser un motor de dinamització econòmica i social per a Manresa però també pel conjunt del país. Entre els seus objectius hi ha d'atraure i retenir talent, impulsar la recerca i la transferència de coneixement al teixit productiu, fomentar la cultura de la innovació i l’emprenedoria i contribuir a la regeneració urbana i ciutadana.
El projecte estratègic més gran
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que la Fàbrica Nova "és el projecte estratègic més gran que té avui Manresa, que ens ha de permetre recuperar un recinte fabril històric i alhora projectar-lo cap al futur". Ha dit que "som conscients que un projecte d’aquesta magnitud requereix temps i de molts recursos econòmics, però estem fent tots els passos necessaris per tirar-lo endavant. Ho estem fent amb rigor, amb planificació i al costat de la Universitat Politècnica de Catalunya com a soci estratègic imprescindible”.
Per la seva part el rector de la Politècnica de Catalunya, Francesc Torres, ha declarat que el projecte "serà un catalitzador de l’activitat de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), que a través dels nous espais podrà proporcionar la millor formació possible per als estudiants en un entorn de coneixement i innovació de gran potencial”. Segons Torres, “amb les bases de concurs aprovades, la Fàbrica Nova comença a prendre forma per esdevenir un gran agent de transformació del territori en el qual la feina a fer només acaba de començar”.
Un pressupost aproximat de 36 milions
El novembre del 2024 l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya van signar un conveni per a la creació d’un pol de formació, innovació tecnològica i coneixement. L’acord estableix un marc de col·laboració per a l’impuls del projecte Fàbrica Nova, a través de la construcció, la posada en funcionament i el desenvolupament de l’espai on coincideixin l’itinerari formatiu tecnològic complet (graus universitaris, màsters i doctorats, reciclatge i formació continuada i aprenentatge al llarg de la vida), espais per a la innovació i l’emprenedoria i serveis tecnològics avançats per al teixit empresarial i la ciutadania. El pressupost aproximat d’execució de les obres és de 36 milions d’euros, amb IVA inclòs.
