La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà pel Dia Mundial de la Retina i pel Dia Mundial del Cor
El consistori se suma així a la petició de l’Associació Retina Catalunya i de la Fundació CorAvant de Cardipaties Congènites
Diumenge l'edifici es tenyirà de color blau, mentre que dilluns ho farà de color vermell
Redacció
La façana de l’Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau aquest diumenge, 28 de setembre, al vespre, de les 19.40 a les 22.30 h, per commemorar el Dia Mundial de la Retina. Amb aquesta iniciativa, la ciutat se suma a la petició de l’Associació Retina Catalunya, membre de la Federació d’Associacions de Distròfies Hereditàries de Retina d'Espanya (FARPE). L'endemà dilluns a la mateixa hora, el consistori canviarà al color vermell per commemorar el Dia Mundial del Cor. D'aquesta forma, la ciutat s'unirà a la crida de la Fundació CorAvant per conscienciar la població sobre la importància de canviar d'hàbits per prevenir les malalties cardiovasculars. Aquesta acció també vol recordar-nos que cuidar el nostre cor és essencial per viure millor i més temps.
Enguany, el Dia de la Retina, amb la campanya ‘Llums que inspiren’, té com a objectiu sensibilitzar sobre diverses malalties que afecten la retina, moltes de les quals són degeneratives i poc comunes, però que, en conjunt, causen problemes significatius de visió o ceguera a moltes persones. Així mateix, la campanya vol destacar la importància de fer visites periòdiques a professionals de l'oftalmologia per a la detecció precoç de les distròfies hereditàries de la retina.
Pel que fa al Dia del Cor, cal assenyalar que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort a nivell mundial, amb 20,5 milions de víctimes anuals, representant el 33% de les morts. Les segueix el càncer, amb 10 milions de defuncions. A Espanya, aquestes malalties són responsables del 29% de les morts, afectant més les dones (54%) que els homes (46%). El 80% d'aquestes morts es podrien evitar adoptant un estil de vida més saludable.
Per tot això, la campanya "Mou-te pel cor" de la Fundació CorAvant recomana diversos consells per mantenir una bona salut cardiovascular:
- Deixa de fumar: Aquest és el millor regal que pots fer-te a tu mateix i a qui més t'estima. Cerca ajuda al teu CAP o truca al 061. El teu cor t'ho agrairà.
- Menja bé, viu millor: Una alimentació cardiosaludable és una manera de celebrar la vida. Consulta un especialista en nutrició i descobreix com cuidar del teu cor.
- Mou-te cada dia: Camina, balla, neda... fes el que et faci sentir bé. Parla amb el teu metge o metgessa perquè et recomani quin és el millor exercici per a tu.
- Desconnecta, descansa, respira, socialitza: També és cuidar-te. El benestar emocional és part integral de la salut cardiovascular. Informa't sobre les activitats que es fan al teu municipi.
