Manresa prem l'accelerador de la recerca amb més diners i investigadors
El 2024 hi havia prop de 500 professionals implicats en projectes d’innovació a la capital del Bages, un 74% més que no pas fa cinc anys
Manresa té bona salut pel que fa a projectes d’investigació científica i tecnològica. Una mostra d’això és que el nombre d’iniciatives no ha parat de créixer els darrers anys, el mateix que els diners invertits en R+D+I, recerca, desenvolupament i innovació.
Ho demostra el fet que en cinc anys s’han incrementat un 74% els investigadors. Segons les dades referents a Manresa elaborades per l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central, el 2024 hi havia 496 persones dedicades a fer investigació a la capital del Bages. Cinc anys enrere, el 2020, eren 285. L’Observatori és una iniciativa que cada any elabora la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.
Les dades es van presentar aquest dijous al capvespre coincidint amb la celebració de la vuitena edició de ‘La nit de la recerca’ que es va celebrar al pati de l’Escorxador amb el mateix lema que els darrers anys: ‘Amb la recerca fem ciutat’. Es va deixar constància que la recerca ha experimentat un avenç important els darrers anys.
Més investigadores
Es constata amb dades com el nombre de professionals que fan investigació a Manresa. L’any 2024 eren 496, mentre que el 2020 eren 285. El 2021 la xifra ja va pujar a 316; el 2022 n’hi havia 401 i el 2023, 428. És significativa, també, la dada que més de la meitat són dones.
Això pel que fa a recursos humans. En recursos econòmics hi ha hagut una evolució desigual al llarg d’aquests darrers cinc anys, però igualment ha anat a l’alça. El 2024 la inversió en projectes R+D+I i contractes va pujar a 13,5 milions, que són 3,6 milions més que el 2020, quan es van invertir 9,9 milions. Va baixar lleugerament a 9 milions el 2021, va remuntar fins als 12,1 el 2022 per tornar a baixar a 11,9 el 2023 i arribar als 13,5 de l’any passat.
Actualment, hi ha 190 projectes de recerca en dansa, dels quals 170 són del sector públic i 20 de l’àmbit privat.
A Manresa hi ha sis institucions que impulsen la recerca i innovació. Són el Centre Tecnològic Eurecat, la Universitat Politècnica de Catalunya, UManresa de la UVic-UCC i els centres sanitaris de la Fundació Althaia i Sant Andreu Salut, a més a més de l’ICS.
En el cas de les universitats i els centres sanitaris, tots formen part de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut (IRIS-CC) aixoplugats per la Uvic-UCC. Del sector privat hi ha 42 empreses que porten a terme activitats innovadores.
Més dades. Pel que fa a publicacions científiques, l’any passat se’n van publicar 315, un 37% de les quals amb col·laboració internacional i un 61% són d’accés obert. Es van fer 22 tesis doctorals, i en el període 2020-2024 es van sol·licitar 3 patents. Així mateix, hi ha 53 assajos clínics en actiu.
Projectes de futur
Si els darrers anys hi ha hagut un increment notable de projectes d’innovació, el futur genera encara més bones perspectives tenint en compte que hi ha dos projectes en dansa que poden rellançar la recerca a la ciutat i al territori. Un és l’Edifici del Coneixement que la Fundació Althaia, la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, que forma part de la UVic-UCC, planifiquen davant l’Hospital de Sant Joan de Déu. Es tracta d’una aliança estratègica que suposa una inversió inicial de 7 milions on anirà la Unitat de Recerca d’Althaia i els estudis de Medicina que ara s’imparteixen a l’hospital.
L’altre gran projecte és el pol de coneixement que l’Ajuntament i la Universitat Politècnica impulsen a la Fàbrica Nova, ara en ple procés de restauració i consolidació. En aquest cas, però, el projecte està més verd.
