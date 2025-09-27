Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
Abaixa la persiana per la deriva del petit comerç, la manca d’aparcament al barri i la inseguretat
La perfumeria Regina del carrer cap del Rec de Manresa, vora la plaça Major, ha dit prou. L’aventura ha durat 77 anys i mig. La botiga la va inaugurar un maig del 1948 el matrimoni Esteve Puigdellívol i Regina Servet, pares de l’actual propietària, Rosa Puigdellívol. Llavors n’hi van dir ‘Aceites y Jabones Regina’. Contenta per la trajectòria que ha tingut, però decebuda amb la deriva del comerç local, cada cop més tocat tant a nivell general com també a Manresa i, en particular, al Barri Antic, ha decidit abaixar la persiana.
El robatori que va patir el juliol passat, quan es van endur 40.000 euros en perfums i altres episodis semblants ha sigut la gota que ha fet vessar el vas. «Aquí ja vaig dir que no volia patir més ni viure angoixada els quatre anys que em falten per jubilar-me», lamenta.
«Has de lluitar contra moltes coses», es dol. D’entrada considera que el comerç petit ha de fer front a la globalització, a les cadenes especialitzades, a grans superfícies, a alguns proveïdors deslleials i als canvis de costum, sobretot de la gent jove. Tot plegat fa que el model de botigues de barri estigui en perill. Si a més a més el comerç en qüestió és al Barri Antic, la situació s’agreuja, entre altres coses per l’etern problema de l’aparcament.
L’aparcament
Puigdellívol opina que «als botiguers no ens han escoltat mai. Quan van arreglar la plaça Major ja ho vam notar, i treure l’aparcament del Carme, ens va matar». Explica que la gent de comarques «ha desaparegut. No pot arribar al centre i, o bé es queden als voltants o bé se’n van a altres pobles». Recorda també que fa anys que reclamen un microbús pel Centre Històric, però «sembla que se’n riguin de nosaltres».
Explica que els dissabtes, quan hi ha mercat a la plaça Major i deixen entrar-hi cotxes, les vendes remunten. «Abans, els dissabtes eren per tancar». Aprofita per reclamar que es facin més activitats a la plaça Major, i que no tots concentri a Sant Domènec o a la Neus Català. «Si fan coses, la gent ve. Els dies de festa major penses: això és Manresa».
Insisteix que més que antic, el barri és vell. «S’ha degradat molt, i hi ha quatre botigues. Però com jo s’acabaran jubilant. La sort és que la restauració a la plaça funciona, però més aviat de nit. Del barri que era a on hem arribat, sembla que no pugui ser». Afirma que darrerament sembla que es vulguin per coses, però «anem 30 anys tard».
46 anys despatxant
Punt i a part es mereix la seguretat. «Jo no veig mai que la policia passin per aquí al davant. Potser van de paisà, no ho sé», i conclou que la gent que valora el petit comerç acostuma a ser la gent gran, i cada cop en queden menys. Defensa que a més a més de fer país «també hem de fer ciutat. Entre tots hem de cuidar el comerç, però no ens hi esforcem».
Puigdellívol s’ha estat 46 anys despatxant a la botiga. Al principi amb la seva mare al costat. Emocionada diu que «no vull acabar amb pena, sinó amb una festa». Serà a finals d’any.
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?