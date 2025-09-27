La Fira de Setembre i l'ExpoBages se celebraran a l'avinguda Universitària de Manresa el 2026
El regidor d’Empresa i Turisme explica que el canvi respon als problemes de mobilitat previstos per les obres al Guimerà i a la voluntat de fer créixer els certàmens
La Fira de Setembre i del Vehicle d’Ocasió, que se celebra aquest cap de setmana a Manresa, i l’ExpoBages canviaran d’ubicació l’any vinent i se celebraran a l’avinguda Universitària. Així ho ha anunciat el regidor d’Empresa i Turisme, Joan Vila, que ha explicat que la decisió ha quedat aprovada en el nou calendari de fires. "La voluntat és fer créixer els dos certàmens, i considerem que l’avinguda Universitària pot ser un bon emplaçament", ha destacat Vila.
El canvi s’ha decidit partint de la bona experiència d’enguany amb l’ExpoBages, que ja es va traslladar en aquest espai per les obres al carrer Guimerà. Segons el regidor, en aquesta edició "es van duplicar el nombre de visitants respecte a l’edició anterior" i va tenir "molt bona acollida" entre els paradistes per l'amplitud que ofereix l'espai universitari.
D'altra banda, el trasllat també respon a la previsió de problemes de mobilitat que generaran les obres al tram principal del carrer Guimerà l’any vinent, just al costat de l’emplaçament firal. "Les obres poden comprometre la circulació i dificultar la logística de la fira", ha afegit Vila.
Tot i que la mesura no és definitiva, obre la porta a consolidar l’avinguda Universitària com a nou recinte firal. "És un espai ampli, amb moltes possibilitats, i alhora permet repartir els grans esdeveniments de la ciutat en diferents indrets", apunta el regidor.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Denuncien un home a Manresa per transportar aliments en mal estat i sense refrigerar
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- L’històric circuit de Can Padró i la finca estan a la venda per 4 milions d'euros
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa