La Fira de Setembre de Manresa i la del Vehicle d'Ocasió arrenquen amb bones sensacions entre els paradistes
Una seixantena de parades, de productes molt variats, i uns 250 vehicles es reparteixen entre el primer i el segon tram del Passeig
Una seixantena de parades d’alimentació, tèxtil, bijuteria i objectes artesanals i uns 250 vehicles és el que poden trobar avui els visitants que s’acostin a la Fira de Setembre i a la Fira del Vehicle d’Ocasió, que aquest dissabte han donat el tret de sortida a Manresa amb bones sensacions per part dels paradistes. Un any més, el primer i el segon tram del Passeig s’han omplert de visitants en una jornada assolellada que convida a sortir al carrer.
"L’arrencada ha estat positiva, el temps acompanya i les primeres impressions dels paradistes és que la gent té ganes de comprar", ha assegurat la coordinadora de Fires de Manresa, Núria Traveset. Enguany la majoria dels paradistes provenen de fora de la ciutat, mentre que els comerços locals tenen representació sobretot en els sectors de l’alimentació i el tèxtil. En aquest sentit, el regidor d’Empresa i Turisme, Joan Vila, ha explicat a Regió7 que l’objectiu és fer créixer la fira de cara a l’any vinent i traslladar-la a l’avinguda Universitària, tenint en compte també les possibles afectacions de les obres al carrer Guimerà.
Entre els expositors, repartits entre el primer tram del Passeig i la plaça Neus Català, hi ha artesans com Marta Bernadich, que crea objectes personalitzats a mà com tasses, arracades o testos per a les plantes. “De moment estic contenta, fa poca estona que hi soc i ja ha passat força gent", ha explicat l'artesana. Bernadich veu la fira com una oportunitat per donar-se a conèixer i destaca la importància de ser al Passeig, "perquè hi passa molta gent i això em dona visibilitat".
Un altre comerç local que enguany participa en el certamen és Iglesias Moda. Una de les seves responsables, Quima Cardona, ha remarcat que, des de primera hora del matí, "hi hagut bastant moviment" i que el bon temps i el fred animen la gent a renovar el vestuari amb peces d’hivern. "La fira ens serveix per treure producte d’altres temporades, i surt molt bé de preu als clients", ha remarcat.
Entre els diferents paradistes, també han despertat força interès els hules estampats de Xavier Jané, al capdavant de l’empresa Olelule de Sant Celoni. En el seu cas, és el primer any que participa en el certamen manresà i ha comentat que, si bé durant les primeres hores del matí, l'ambient ha estat una mica fluix, al migdia s'ha animat. Jané, que confecciona les peces al seu taller, ha explicat que el producte més venut és l’hule amb doble capa de protecció.
250 cotxes d'ocasió
Enguany la Fira de Setembre coincideix amb la Fira del Vehicle d’Ocasió, que s’estén des de la plaça Neus Català fins a la plaça Onze de Setembre, amb uns 250 vehicles exposats. Els concessionaris consultats per aquest diari coincideixen que al llarg del matí hi ha hagut força ambient, però confien que el cap de setmana porti encara més visitants. "De moment només hem venut un cotxe, tot i que hem atès diversos clients interessats”, ha explicat Xavier Pérez, director comercial de Motocar Premium. Pel que fa al tipus de vehicle que desperta més interès, ha assenyalat que encara hi ha força dubtes entre optar per un híbrid o un 100% elèctric. "Si el dia a dia no implica recórrer molts quilòmetres, la millor opció és sens dubte l’elèctric", considera Pérez.
Sobre aquesta qüestió, Ruben Font i Arnau Dalmau, de Sant Feliu Motors, destaquen que "la gent encara té recel al vehicle elèctric i no ho percep com una alternativa pràctica. El que més es demana és el cotxe híbrid, automàtic i, sobretot, amb un bon preu".
