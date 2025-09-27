Salut
L'associació de Familiars de malalts d'Alzheimer celebra 25 anys amb l'esperança posada als nous tractaments
El celler Abadal va ser l'immillorable teló de fons per beneir el quart de segle de l'entitat i els primers grans avenços mèdics en l'acompanyament dels malalts
Utilitzar la bellesa per parlar d'una malaltia molt crua. Aquesta és potser la millor manera de definir el sopar solidari que es va celebrar ahir a la nit al celler Abadal d'Horta d'Avinyó en homenatge als 25 anys de vida de l'Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer al Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. Una vetllada on les actuacions artístiques i els discursos rigorosos i emotius van fer balanç d'un quart de segle, així com celebrar els recents avenços mèdics en el tractament d'aquesta malaltia neurodegenerativa.
L'acte el va obrir la reputada musicòloga manresana Glòria Ballús, que de manera excepcional va interpretar un minuet per començar a delectar els 120 comensals presents al sopar solidari. I si per una cosa es va caracteritzar la vetllada de divendres va ser per la rigorositat i la qualitat de les ponències o intervencions.
Una de les més destacades va ser la de la neuròloga de Fundació Althaia i de la Unitat de Demències de l'Hospital de Sant Andreu, especialitzada amb malalties neurodegeneratives, Anna Mas, que sota el títol "per fi" va repassar els darrers 25 anys d'investigació, així com presentar de manera detallada la bona notícia que representen els nous medicaments que faran un gir de 360 graus no només en el tractament de les persones amb alzheimer, sinó també amb la manera de conviure-hi.
El sopar també va cedir un espai més que destacable a les propostes artístiques. La primera, la que protagonitzaven els periodistes Anna Vilajosana i Xavier Serrano, amb Elisenda Duocastella al piano. Una acció poètica on les aportacions de públic a la resposta "què et faria més por oblidar?" es complementaven amb els textos dels dos periodistes instaurant un ambient molt emotiu i colpidor al celler.
Qui també va aportar una important dosi d'emoció a l'acte va ser el manresà Salva Racero. El cantant, que va viure de prop la malaltia en un passat, va interpretar primer No em demanis que et recordi. Una cançó que va sorgir del projecte d'emprenedoria social que el manresà va fer l'any 2017 amb l'alumnat de 3r d'ESO de l'Escola Arrels de Solsona. L'emotivitat ja planava a l'interior del celler, però encara havia d'arribar la cirereta del pastís. Amb el cor a un puny, i acompanyat de Jordi Campoy al piano, Racero va cloure la vetllada cantant la Caçó d'Osman, del popular musical d'Àngel Guimerà, Mar i Cel.
