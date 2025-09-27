Manresa celebra els 30 anys de la Regidoria de Cooperació i del Consell Municipal de Solidaritat amb una jornada d'activitats a Sant Domènec
La jornada ha inclòs tallers, espectacles i un dinar de germanor
Redacció
Amb el títol Sortim al carrer!, la plaça Sant Domènec s’ha omplert aquest dissabte d’activitats per celebrar els 30 anys de la creació de la Regidoria de Cooperació i del Consell Municipal de Solidaritat.
La companyia Teatro en Movimento Callejerx ha protagonitzat l’obra de teatre itinerant Siluetes d’aigua, una obra que té com a protagonista l’aigua i tot el que envolta la crisi hídrica.
Durant el dia també s'han dut a terme diversos tallers. LaCrica n’ha fet un de malabars, acrobàcies i equilibris; la Comunalitat de Manresa i Llums a l’ombra n’han organitzat un de reparació de petits electrodomèstics i aparells informàtics, i el ballarí, coreògraf i activista senegalès, Ada Saliou Diop, un de dansa africana.
La jornada ha comptat amb un esmorzar a càrrec de les associacions d’Equatorians de Manresa i de Colombians i Colombianes del Bages, i amb un dinar de germanor a càrrec d’entitats de cultures nouvingudes.
