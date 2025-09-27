Manresa ja ha canviat la llum groga per blanca a un 60% de l'espai públic
Nou de cada deu punts de llum de la ciutat eren de vapor de sodi fa cinc anys, quan l’Ajuntament va començar a girar la truita sistemàticament
L’enllumenat públic de Manresa consta de 10.628 punts de llum, dels quals 6.247 (58,78%) són tipus led, 4.220 (39,71%) són de vapor de sodi i 161 (1,51%) d'altres tipus.
La ciutat va arribar a tenir el 90% de la il·luminació pública amb l’ataronjada llum produïda per vapor de sodi, però des del 2020 s’està girant la truita.
Fa 3 anys, dels 10.421 punts de llum de la ciutat, 5.081 eren lluminàries led de llum blanca i 5.064, de vapor de sodi de llum groga.
La situació és una progressiva expansió de la llum blanca després d’anys de predomini dels punts de llum de vapor de sodi, que al seu torn havien anat substituint els de mercuri, que generaven una elevada despesa.
La regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero, va explicar en el darrer ple municipal que a banda dels projectes de substitució de lluminàries de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i del Centre Històric, altres actuacions que s’han dut a terme darrerament són: el camí dels Tovots, el carrer Rosa Sensat, el passeig Pere III, l’ampliació de Cal Teleca, la reforma del Parc Vila Closes de la plaça Catalunya, la vorera del carrer Àlvar Aalto i la passera sobre la C-55.
Obres en marxa
Actualment s’està instal·lant lluminàries led a les obres del carrer Guimerà i al Polígon del Pont Nou i al camí dels Corrals.
A més, s’estan redactant els projectes de renovació de 3 sectors d’enllumenat públic amb un preu aproximat d‘uns 700.000 euros. Un sector engloba el carrer Llibertat, el carrer Doctor Trueta, la carretera de Santpedor, el carrer Menorca, el carrer de la Creu Guixera, el carrer de la Font i els passatges Torras i Bellaterra. El segon àmbit inclou els carrers Circumval·lació, Canyelles, Era Firmat, del Sol, Puigterrà de Baix i Bonsuccés. I el darrer el carrer Major, el carrer Flor de Lis, els passatges Burés i Ferrer, el carrer Amat Piniella i el carrer Tortonyes.
La regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero va oferir aquestes dades per respondre una pregunta del grup municipal de Junts sobre quins eren els plans previstos per continuar amb la substitució de lluminàries i completar la cobertura de tota la ciutat.
La pregunta recordava que l’any 2020 es va iniciar el procés de renovació de l’enllumenat públic amb la substitució d’un terç dels punts de llum de la ciutat, un total de 3.722 unitats, passant de lluminàries de vapor de sodi a tecnologia led amb una reducció significativa de les emissions de CO₂ i un estalvi energètic estimat en prop del 40% respecte a les anteriors.
