Més de 300 dones es reuneixen a Manresa en una trobada feminista: "Davant l'auge de l'extrema dreta, cal estar més unides que mai"
La jornada, organitzada Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, ha defensat que "cal seguit lluitant" per combatre el discurs que assegura que el feminisme ha anat massa lluny
"Haver reunit més de 300 persones un dissabte al matí a Manresa qüestiona el discurs dominant que assegura que el feminisme ja no és rellevant ni interessant. Les dones seguim organitzant-nos i entenem el feminisme com un eix de lluita fonamental". Així de clar ho han defensat Eli i Berta, dues portaveus de la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, que aquest dissabte ha organitzat a Manresa la V Trobada de Formació i Debat feminista. La jornada, que ha tingut el seu acte central al teatre Els Carlins, ha reivindicat que, davant l’avenç de l’extrema dreta, cal reforçar "més que mai" la lluita feminista.
Es tracta de la cinquena edició d'una trobada que té l'objectiu agrupar els moviments feministes d’arreu dels Països Catalans per fomentar el debat entorn el moviment. Després de passar per diferents ciutats, enguany la capital bagenca ha esdevingut l'amfitriona de la trobada. "Sempre hem buscat espais arreu del territori que puguin acollir una trobada d’aquestes característiques, i les companyes de Manresa estan organitzades i tenen molta capacitat d'organitzar aquest tipus de trobades", han explicat les dues portaveus. De fet, membres de diversos col·lectius locals, com Acció Lila i Aamas, han participat en l'esdeveniment.
En aquesta edició, la trobada ha posat èmfasi en l’auge del feixisme i les conseqüències que té en el feminisme en un acte central al teatre Els Carlins. "Quan se’ns diu que el feminisme ha anat massa lluny, això només reafirma la necessitat de seguir lluitant i organitzant-nos", han subratllat les portaveus, afegint que, en un context, "d’auge de l’extrema dreta, necessitem estar més unides que mai i tenim la responsabilitat d’omplir d’amor allò que ells volen omplir d’odi". També han insistit en la importància de "frenar el feixisme, parli la llengua que parli".
Les representants del col·lectiu han posat de manifest que la seva concepció del feminisme és indestriable de la lluita de classe i del compromís revolucionari. En aquest sentit, la denúncia de la situació a la franja de Gaza ha estat un dels eixos centrals de l’acte celebrat a Els Carlins, que ha comptat amb la participació de la professora de ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua, i d’Özgür Güneş Öztürk, sòcia fundadora de la cooperativa Col·lectivaT i professora a la Universitat de Lleida.
"En un context de crisi i desorientació, l'extrema dreta se situa com a solució i, davant d'aquest fenomen, com a militants cal que ens organitzem per oferir-nos com a alternativa", han defensat les ponents. També han recordat que la lluita feminista no pot oblidar la llibertat dels pobles: "Si no són lliures tots els pobles, nosaltres poc ho serem".
Al vespre, la jornada ha continuat amb una tanda de formacions simultànies en diferents espais de Manresa que, en forma de xerrades, tertúlies i tallers pràctics, han abordat qüestions clau per als feminismes actuals com ara el sistema de cures, lluita contra el feixisme en l’àmbit de les xarxes socials, o el feminisme en l'entorn laboral.
