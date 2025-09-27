Històries del Bages
Un viatge a l'origen del Col·legi de Procuradors de Manresa
Durant el regnat de Ferran VII el 1816, es va autoritzar la creació d’aquest ens format per set membres. Al llarg de més de dos-cents anys d’història, l’entitat ha passat tant per etapes de creixement com de crisi i decadència en funció del moment
El 1816 durant el regnat de Ferran VII, es va autoritzar la creació del Col·legi de Procuradors de Manresa format per set membres. Des d’aleshores i fins avui han estat nombrosos els procuradors i procuradores que han exercit la seva professió en el partit judicial de Manresa.
Al llarg de més de dos cents anys d’història el col·legi ha passat per moltes etapes, algunes de creixement i altres de crisi i decadència.
Un dels moments més crítics van ser els primers anys del franquisme. La proclamació d’aquest règim va representar l’abolició de totes les lleis aprovades durant la Segona República i el retorn a un règim centralitzat i autoritari.
Al cap de quaranta-cinc dies de l’entrada de les tropes franquistes a Manresa, concretament el 10 de març de 1939, es va celebrar la primera reunió de procuradors amb l’assistència de vuit col·legiats: Jaume Carbonés (degà accidental), Eladi Nieva, Josep Playà, Joan Torres Creus, Joan Torres Puig, Josep Vives (secretari accidental), Domènec Prunes i Marcel Grani.
En aquesta sessió es va dedicar un moment a recordar els que havien estat assassinats durat el conflicte i es va acordar que se’ls oferiria una missa quan els fons del Col·legi ho permetessin; així mateix, es va exaltar el triomf del «Glorioso Ejército Nacional a las órdenes del invicto caudillo Franco que liberó nuestra Patria –y por tanto a esta ciudad de Manresa‒ del ominoso régimen marxista» i que gràcies aquest fet es podien reunir en «paz y franca camaradería».
Finalment, es va comentar que no es podia llegir l’acta anterior perquè el llibre d’actes, de comptabilitat, el reglament del col·legi i altres documents havien estat cremats juntament amb els objectes personals del domicili del secretari Joan Roqueta Riera que va ser assassinat el 22 d’agost de 1936.
Com en totes les institucions hi va haver una depuració a càrrec d’una autoritat nomenada per l’Audiència Territorial de Barcelona. Es va expulsar Josep Terme Ferrer «por su destacada actuación política durante el periodo de dominación marxista». Militant d’ERC va sortir elegit regidor de l’ajuntament de la ciutat per la Concentració Republicana d’Esquerres en les eleccions del 14 de gener de 1934. Va continuar en el càrrec després de les eleccions del 1936 com a component de les regidories de Cultura, Aigües Potables, Proveïments i Governació. Després del maig de 1937 va ser designat conseller delegat de Cultura, càrrec que va mantenir fins a l’octubre del mateix any.
També es va donar de baixa el Sr. Mataró, probablement exiliat, ja que es diu que «no se tienen noticias a pesar del tiempo transcurrido desde la liberación de esta ciudad, ignorándose su paradero».
El local del Col·legi a l’edifici dels jutjats de la Baixada de la Seu també va patir els estralls de la situació; presentava un estat deplorable i sense mobles i, segons les actes, es va acordar que cada col·legiat pagaria una part de les despeses per tal de millorar-lo. Alguns procuradors també es trobaven en una situació econòmica precària, agreujada per la manca d’assumptes, i per aquest motiu es va acordar que els col·legiats en millor situació ajudessin els seus companys seguint la filosofia de les Ordenances de 1816.
Des de l’any 1939 es va recuperar la celebració del patró, sant Ferran, el 30 de maig, amb una missa en una església de la ciutat.
En la segona junta col·legial es van aprovar les quotes en tota mena de judicis, expedients, exhorts, cartes, etc. mitjançant els segells d’acceptació, que eren unes pòlisses que es pagaven a la Mutualitat de Procuradors d’Espanya i al Consejo de Procuradores a Madrid.
