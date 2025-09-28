Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lleure

Els veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja acomiaden l’estiu

La mostra de xapes i ampolles de l'Associació de Veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja

Redacció

Manresa

L’Associació de Veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja van acomiadar l’estiu amb la inauguració de la mostra de xapes i ampolles de cervesa i música ambiental. Els assistents van fer un berenar-sopar amb entrepans de pa amb tomàquet, refrescs, pastes i cafès.

Un pet podemita que portava cua

