Lleure
Els veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja acomiaden l’estiu
Redacció
Manresa
L’Associació de Veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja van acomiadar l’estiu amb la inauguració de la mostra de xapes i ampolles de cervesa i música ambiental. Els assistents van fer un berenar-sopar amb entrepans de pa amb tomàquet, refrescs, pastes i cafès.
