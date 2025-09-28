Reconeixement
La Fundació Montepio Manresa-Berga lliura el Premi a la Nova Mobilitat
Redacció
Manresa
La Fundació Montepio Manresa-Berga ha celebrat l’acte d’entrega del primer Premi Fundació Montepio per a una Nova Mobilitat i de les recaptacions solidàries de la Festa de Sant Cristòfol 2025, reforçant el seu compromís amb la mobilitat sostenible i la solidaritat al Bages i el Berguedà. L’esdeveniment, que va tenir lloc dilluns a la tarda a la Sala d’Actes del Montepio, va aplegar representants de la Fundació, autoritats i entitats beneficiàries. L’acte va ser obert per Antoni Daura, president de l’Associació Montepio, amb paraules de benvinguda.
