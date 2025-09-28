Una gran recreació sobre el miracle de la Llum sorprèn a la Fira del Playmobils de Manresa
El diorama, creat a cinc mans, recrea les desavinences entre la ciutat i el bisbat de Vic i altres motius de l'època com les muralles o els oficis tradicionals
«Ens apassiona recrear escenes històriques, i sabíem que aquesta és una de les més emblemàtiques de Manresa», explica Fèlix Arias, un dels coautors del diorama dedicat al miracle de la misteriosa Llum, una de les novetats que s'ha pogut veure aquest cap de setmana a la Fira de Playmobils, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. La maqueta, de grans dimensions, reprodueix amb detall la silueta de Montserrat amb un fil de llum que arriba fins al rosetó de l’església del Carme i també hi apareixen altres elements de l’època, com les muralles, la Seu en construcció, l’arribada del rei Pere III i escenes d’oficis tradicionals. «Hem volgut aconseguir el màxim realisme», subratlla Arias.
El projecte ha estat possible gràcies a la feina conjunta de cinc persones. El muntatge va durar una setmana, però el procés va requerir un procés previ de documentació. «Vam visitar el castell de Balsareny per veure com era i posar-nos en situació», relata Arias. Aquest treball de camp es reflecteix al diorama, on apareix la fortalesa amb els cellers a la part baixa i diverses escenes interiors, com la biblioteca. També es pot veure el riu Llobregat, que simbolitza l’origen de la Sèquia i el seu recorregut fins a Manresa.
Un altre grup es va encarregar de recrear la ciutat medieval. En aquest espai, s'observen figuretes de Playmobil treballant en una Seu en construcció, les muralles que protegien la ciutat i escenes de la vida quotidiana dels oficis, com el de vidrier. El diorama també mostra l’arribada del seguici del rei Pere III i les desavinences de la ciutat amb el bisbe de Vic. «Hem volgut ser tan fidedignes com fos possible a la història», destaca Arias.
Tot i que aquest diorama ha estat el que més ha captat l'atenció dels visitants, la fira ha reunit altres creacions tant de vida quotidiana com d’episodis històrics. Entre les més destacades hi havia Hispania, provincia romana, que recrea la lluita dels romans contra els ibers amagats entre els boscos. També hi havia espai per a la fantasia, amb un diorama del fons matí amb criatures fantàstiques, o una recreació de l’univers de la sèrie Los Bridgerton, amb palaus, laberints i boscos frondosos.
«Es requereix molta imaginació per crear els diorames», destaca Arias, que posa en relleu la gran varietat de figures disponibles. Des de figures que representen oficis fins a elements fantàstics com fades i follets, passant per marques de cotxe o personatges de pel·lícules i sèries. «És tot un món que cada vegada atrau més gent», assegura.
La fira també ha permès participar al concurs El Click Amagat que consistia a trobar en cada diorama un Playmobil que no hi corresponia. D'altra banda, també s'ha pogut veure II mostra de petits diorames fets per infants i joves manresans de 6 a 18 anys.
