Més de 70 alumnes es posen a prova amb les mates a la UPC de Manresa
El projecte "7 de mates" té l'objectiu de despertar l'interès per l'assignatura amb un programa de formació al llarg del curs
Més de 70 alumnes de 2n i 3r d’ESO, procedents de 30 instituts diferents, van participar aquest dissabte, a la UPC de Manresa, en l'11a edició del 7 de mates, un projecte que té per objectiu despertar l’interès per les matemàtiques entre els adolescents. Al llarg de la jornada, els estudiants van superar diverses proves que serviran per seleccionar els participants d'un programa de formació matemàtica que s'impartirà al llarg del curs.
La jornada es va iniciar amb una prova individual de selecció, en què els participants havien de resoldre diversos problemes matemàtics tot mostrant les seves estratègies de resolució. Després de la prova, els alumnes van sortir al pati, es van fer grups i van resoldre els reptes d'una gimcana preparada per un grup d’antics participants del projecte.
La impulsora del projecte, Montse Alsina, destaca que la iniciativa busca "estimular els joves i despertar talents". Alhora, remarca que també és una experiència enriquidora per al professorat de secundària i de la universitat, que hi participa de manera voluntària.
El programa compta amb el suport de la Societat Catalana de Matemàtiques, diverses associacions de professorat (com Abeam), la Fundació Cellex i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (UPC Manresa).
