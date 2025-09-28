La mesquita Al-Fath de Manresa celebra 20 anys reforçant el seu paper com a centre de diàleg interreligiós
L'acte va comptar amb la presència de diferents representants dels diversos grups religiosos que tenen presència a la ciutat
Redacció
En ocasió del 20è aniversari de la obertura de la mesquita Al-Fath, la comunitat musulmana va celebrar dissabte un acte interreligiós amb la intenció de reforçar el seu paper com a centre de diàleg interreligiós. Un acte que es va tenir lloc gràcies a la col·laboració del Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa, que va ser clau per impulsar l'obertura de portes de la mesquita l'any 2005 i han donat suport continuat a la comunitat musulmana.
En un moment de gran complexitat, amb els moviments d’ultra-dreta escampant missatges d’odi, es va voler reflexionar entorn del text El missatge de les mesquites a Europa i els seus desafiaments contemporanis del Dr. Allal Aoudia. Aquest text reivindica la mesquita com a lloc de culte, com a centre educatiu, com a espai social i cultural i com a pont de comunicació i diàleg. Les mesquites romanen encara com a espais molt desconeguts i des d'Al-Fath es reivindiquen com a centre de diàleg interreligiós i com a patrimoni de tota la ciutat.
Seguidament, es va fer un viatge per la memòria, tot recordant els primers passos del Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i es va fer palès com, gràcies a la seva existència, s'han enfortit la convivència i el respecte mutu entre tantes comunitats i persones. Xavier Melloni de la Comunitat del Santuari de la Cova de Sant Ignasi, va destacar tot el que uneix les comunitats i com ha evolucionat la mesquita des del seu origen, "transformant-se en un espai de gran bellesa. Això ens inspira i fa millor a la ciutat".
Clara Solà, pionera del diàleg interreligiós a la ciutat va afirmar que "és molt més el que ens uneix que el que ens separa. Hem de compartir amb bondat i solidaritat". Eva Torres, coordinadora del Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa, va reivindicar la figura de Clara Solà i Pilar Sáez de la Fe Bahá’í, recordant com el grup primigeni es va iniciar a la sala d’estar de la Clara. Ruth Garcia de l’Esglèsia de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, va felicitar la comunitat pel gran esforç realitzar per tenir un espai tan bell, i va fer un al·legat a favor del respecte i la germanor.
Abderrahim Hajji, de l'Associació Cultural Islàmica del Bages va convidar a "trobar-nos cara a cara, a no jutjar sense conèixer". Va afirmar que la mesquita està oberta per parlar i compartir: "És la mesquita de tota la ciutat. Un patrimoni de tothom. Tots tenim dret a viure la nostra religió dignament, amb tranquil·litat i en pau. Les portes estan obertes a tothom, esteu a casa vostra". Finalment, es va fer un prec per la pau a Gaza i Ucraïna i, com és costum, es va compartir te amb pastes amb tots els assistents.
20 anys de diàleg i amistat
Durant molts anys, les comunitats musulmanes de Manresa i de tota la comarca del Bages, havien de celebrar el seu culte en oratoris ubicats en locals i garatges. L'any 2003, l'Associació Cultural Islàmica del Bages va adquirir una part de l'edifici de la Fàbrica de l’Aranya i el 2005 s’hi va inaugurar la primera mesquita de la ciutat. L’any 2024 es va regularitzar la condició de lloc de culte de la totalitat de l’espai propietat de l’associació. Recentment, es va inaugurar una segona mesquita al carrer Sallent.
La inauguració va esdevenir un motiu de celebració per a totes les comunitats religioses membres del Grup de Diàleg d'Interreligiós de Manresa en què la comunitat musulmana és part molt activa. Per primera vegada, es va inaugurar a Espanya una mesquita amb presència institucional estatal, autonòmica i local, així com de representants de diverses religions.
Gairebé 2000 persones van visitar la mesquita el dia de la seva inauguració i a jornades de portes obertes dels dies previs. Des d'aleshores, la comunitat musulmana, que considera la mesquita com la de tota la ciutat, no només seva, ha continuat sent part molt activa del moviment del diàleg interreligiós, convertint la mesquita en un punt de trobada per a tothom que hi tingui interès.
