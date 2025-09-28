Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
El cas ha arribat al jutjat després que les mares es traslladessin a Badalona perquè, segons diuen, els denunciants estaven donant a entendre al menor que ells eren els seus autèntics pares
Una parella de dones de Manresa acusa els pares d’una d’elles de lesbofòbia després que les hagin denunciat per impedir-los veure el seu net. Segons expliquen a aquest diari les dues mares, van decidir tallar el contacte amb els avis quan van detectar que es feien passar pels pares del seu fill, que ara té quatre anys. El cas ja ha arribat als Jutjats de Manresa després de la demanda presentada pels avis per establir un règim de visites amb el nen.
Una de les membres de la parella, que prefereix mantenir el seu anonimat, explica que van optar pel "contacte zero" quan van detectar que els seus sogres feien creure al menor que eren els seus pares. "Per comentaris del nostre fill, vam adonar-nos que li creaven records falsos i que el seu l’avi es feia dir 'papa', creant una figura en l'imaginari del nen que no té", explica. Davant d'aquesta situació, la família es va traslladar a Badalona, d'on procedeix una de les mares, amb l’objectiu d’allunyar el nen dels seus avis.
Segons la parella, arran d’aquesta decisió, els avis van presentar la demanda judicial per sol·licitar un règim de visites. En la demanda presentada contra la parella, s'explica que les denunciades han impedit qualsevol relació amb el menor, motiu pel qual "s’han vist obligats a recórrer a la via judicial per defensar el seu dret de veure el net". La demanda afegeix que els avis han tingut cura del nen des del seu naixement, recollint-lo de l’escola i quedant-se amb ell mentre les mares treballaven. Per aquest motiu, demanen al jutge que reconegui el seu dret a mantenir-hi el contacte i estableixi un règim de visites.
Per la seva banda, la parella manifesta la seva preocupació davant la possibilitat que la justícia els concedeixi aquest règim de visites. De moment, expliquen que han portat el cas a l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya i que volen presentar una denúncia per lesbofòbia.
