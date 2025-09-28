ENTREVISTA | Jordi Tragant Mestres de la Torre Conseller delegat de Constructora d’Aro i Compact Habit
«Per resoldre el problema de l’habitatge, el Govern ha de col·laborar amb els privats»
Va rebre del seu pare una de les empreses constructores més importants de la Catalunya central i ha portat el seu llegat més enllà. Orgullós de treballar en projectes singulars que deixaran empremta, es lamenta que l’administració no abordi amb decisió la manca d’habitatge i que l’Ajuntament de Manresa no afronti bé la decadència del Barri Antic.
Orgullós de tenir dos nets als 63 anys i apassionat per l’ornitologia, Jordi Tragant té a les mans una constructora amb 62 empleats i gairebé 30 milions de facturació que s’ocupa, entre altres projectes, de la restauració de la Casa Batlló de Gaudí, i que ha deixat empremta a Manresa amb els edificis de l’Avinguda Universitària.
Vostè era un jove arquitecte obrint-se camí a Barcelona lluny de l’empresa familiar i, un dia, torna a Manresa. Perquè?
Treballava a Barcelona perquè tenia el cap ple de pardals. Somniava amb fer carrera d’arquitecte a la gran ciutat. Però el meu pare necessitava planificar el futur de l’empresa havia de saber si podia comptar amb mi. Em va posar davant de la realitat i em va dir, o caixa, o faixa. En aquell moment ja coneixia la meva dona, vaig tocar de peus a terra i vaig prendre una decisió pragmàtica.
Se n’ha penedit alguna vegada?
No, mai. No sé com hagués anat la meva vida si m’hagués quedat a Barcelona, però aquí m’ho he passat molt bé. És una feina en la que no estàs tot el dia tancat al despatx sinó que voltes per tot arreu, coneixes gent, tens problemes, els resols... està molt bé.
El seu pare munta Compact Habit, que potser és el seu llegat més important, justament quan es jubila.
Sí. El meu pare era orfe de pare, va estar en un internat, li van ensenyar un ofici de metal·lúrgic, en va treballar, i després es va formar com a enginyer i va muntar Constructora d’Aro. Crec que aquest bagatge li va fer tenir rondant pel cap la idea d’industrialitzar la construcció. Quan em va tenir a mi de conseller delegat i va veure que tenia el temps els mitjans per posar-s’hi, ho va fer.
Estar a l’ombra d’una persona amb l’empenta del seu pare potser no és fàcil.
Si ets ambiciós i vols destacar pot ser complicat, però no és el meu cas. He estat un fill obedient i m’he sentit còmode al seu costat. El meu pare era una persona que ocupava molt espai, és veritat, i suposo que la seva ombra m’ha tapat, però no ha estat un problema.
A banda de fer diners, què fa atractiu tenir una empresa constructora?
Construir és bonic en sí mateix; veure un edifici fet on no hi havia res t’enorgulleix, sobretot si és un edifici xulo. I estem fent coses molt interessants. Per exemple, fa anys que estem rehabilitant la Casa Batlló de Gaudí; ara projectem uns mòduls per a la Sagrada Família; hem fet els edificis de la FUB; estem participant en la rehabilitació de la Fàbrica Nova, que quedarà molt bé; estem acabant can Comadran, a Moià, un edifici excel·lent, hem fet el complex Palo Alto de Barcelona, i també tenim el cas de l’ampliació de l’hospital de Lleida durant la covid.
La de Lleida ha estat l’obra que més els ha posat a prova?
Sí. Treballar amb les condicions que imposava la covid ens va marcar a tots. Havíem de fer el projecte i l’obra en vint setmanes! Amb 90 llits d’infecciosos i una UCI de gran complexitat.Es construïa a mesura que s’anava fent el projecte, i ens va passar de tot. Va ser únic perquè la predisposició de la gent va ser irrepetible: tothom volia ajudar. Ara no ho faríem. Es va fer perquè era excepcional.
En general, es construeix prou bé?
La construcció és reflex de l’època. Els edificis actuals són molt millors perquè les exigències legals són molt altes. El resultat és que construir avui és caríssim. Mentre que, durant la bombolla immobiliària, el preu del sòl era molt important, ara la construcció és tan costosa que el preu del sòl és gairebé irrellevant. Si a això hi afegeixes la pujada de preus de després de la pandèmia i la de la guerra d’Ucraïna, ens posem en els preus que tenim, que són un problema important.
El que s’ha construït a Manresa les darreres dècades té el mateix nivell que el que veiem a Terrassa o Sabadell, per exemple?
Potser aquí és una mica inferior. Hi ha ciutat més riques, i el que veus és el reflex de la capacitat adquisitiva dels seus habitants. Però jo diria que durant la crescuda dels dos mil s’ha construït bé.
Què aporta la construcció modular que ha desenvolupat Compact Habit?
L’objectiu és construir millor, més de pressa i més barat. Per aconseguir-ho cal resoldre molts més problemes tècnics del que sembla. Altres empreses ho han provat i han tancat, i això vol dir que no és fàcil. Nosaltres ja hem aconseguit fer-ho clarament més ràpid i, com a mínim, amb la mateixa qualitat i amb avantatges en els processos de treball. Més barat encara no.
Compact Habit ha treballat a França i a Suïssa i ho han deixat córrer. Perquè?
Treballar-hi és molt dur, sobretot pel que fa a lleis i normatives. Si ets de fora et miren amb lupa. Va ser una gran experiència, però quan els preus amb què treballàvem aquí es van disparar i es van aproximar als seus vàrem deixar de ser competitius, perquè la diferència ja no compensava els costos extra que teníem pel fet de treballar des de lluny.
El seu sector té molta relació amb l’administració i és on s’ha concentrat la corrupció política. Quina és la seva experiència amb el tema de les comissions?
Jo crec que hi ha hagut menys corrupció del que sembla, i s’ha produït en moments concrets. Els socialistes han tingut casos a nivell local. El més clar va ser el tema del 3%. Durant uns anys, totes les obres d’infraestructures de la Generalitat les rebien les empreses que feien donacions a la fundació de CDC, i es pot veure que les adjudicacions que rebien estaven en proporció a les donacions que feien. La resta no hi teníem accés. Per als que ens vàrem quedar sense contractes de la Generalitat va ser dur. El que passa és que llavors no en teníem proves.
Corrupció a banda, com és la relació amb l’administració?
L’administració en general és neta, però molt ineficient. I la corrupció ha fet que en sigui encara més, perquè ara tothom és molt gelós dels procediments. Abans manaven les tècnics; ara manen els juristes, els secretaris, els interventors, i aturen moltes coses.
Com va viure l’esclat de la bombolla immobiliària el 2008? La va veure venir?
El 2007, abans que esclatés la crisi internacional, ja ens vàrem adonar que els pisos no es veien. Nosaltres no estàvem molt implicats en el negoci immobiliari, potser per això vàrem sobreviure, però vàrem haver de fer-nos més petits. De 25 milions de facturació vàrem baixar a 9 milions. L’obra de l’Hospital de Sant Joan de Déu, que fèiem amb dues empreses més, ens va ajudar molt. Perquè va passar tot allò? No ho sabria dir. En realitat el que feia la gent tenia lògica: compro un pis ara perquè l’any que ve valdrà un 20% més. Però es va muntar una bogeria.
Els preus pugen. Pot tornar a passar?
Les raons per les quals estan pujant els preus ara són diferents, però jo crec que sí, que podria tornar a passar. En realitat, la llei hipotecària no ha canviat tant. Els bancs estan prenent més precaucions, però no sé si amb això n’hi hauria prou.
En la construcció hi conflueixen una activitat econòmica lliure i el dret a un habitatge. Es una intersecció difícil de lligar?
Caldria aclarir què és el dret a l’habitatge. El fet de partida és que un pis és un artefacte molt car i hi ha gent que no en pot afrontar el preu. Per tant, cal un suport per part de l’estat. Però ens trobem que la Generalitat, que és qui té la competència, el 2010 va deixar de fer habitatges. Estem com estem per això. I com que hi ha molta immigració i la gent ha de viure a algun lloc, s’està vivint en molt infrahabitatge que s’aguanta per fils.
Suposi que és el conseller. Què faria?
No tinc la solució, però segur que el govern ha de col·laborar amb els privats.. Que el constructor tingui ajudes per reduir el preu de venda. Hi ha una discussió interessant sobre si ha de ser per llogar o per vendre. Per a l’administració, el pis de protecció oficial té l’inconvenient que el perd, mentre que qui l’ha comprat potser el pot vendre revaloritzat. Per tant, l’administració diu: millor llogo, i així el puc recuperar. Però el ciutadà pensa: pago tota la vida, i acabo no tenint res. Malament. O sigui que vull comprar. Però no puc. És un dilema interessant.
Què ha de passar per recuperar el Barri Antic de Manresa?
A banda dels que ja coneixem, el Barri Antic té un problema amb la mida de les parcel·les: són estretes i fondes, i un habitatge nou no hi cap. No hi cap ni l’ascensor. Cal agrupar parcel·les, però això un privat no ho pot fer. En canvi, l’Ajuntament sí que pot anar adquirint, per diferents vies, i formar parcel·les interessants que es puguin oferir als privats. L’Ajuntament ha de parlar amb nosaltres, buscar solucions plegats i invertir el cicle. Els ho he comentat moltes vegades, però no hi ha hagut manera amb cap govern. De fet, els tècnics són sempre els mateixos.
Des de la talaia d’un constructor, com es veu Manresa?
Està en una situació complicada. Si havia estat la tercera ciutat més gran del país i ara està molt més enrere, alguna cosa ha passat. Espero que sigui una situació conjuntural, però no és fàcil donar-li la volta. A mi em sap greu que tants manresans se’n vagin a Sant Cugat o a Santpedor. Hi ha qui es queixa de la immigració, però ens hi hem d’adaptar, igual que ens haurem d’acostumar a la ultradreta.
Els quatre cantons
Tothom té el que es mereix?
No.
Millor qualitat i pitjor defecte.
La tenacitat, i em costa escoltar.
Quant és un bon sou?
El que permet viure còmodament.
Percep pressió estètica social?
Gairebé no.
Quin llibre li hauria agradat escriure?
«El quadern gris», de Josep Pla.
Una obra d’art.
Els edificis de Le Corbusier.
En què és expert?
He acabat veient que en res.
Què s’hauria d’inventar?
Un píndola per ser humils.
Déu existeix?
El que ens han explicat, no.
A quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar?
No tinc cap ídol.
Un mite eròtic.
Això és privat.
Acabi la frase. La vida és...
Única.
La gent, per naturalesa, és bona, dolenta o regular?
Bona i dolenta alhora.
Faci un paradís amb tres ingredients.
La família, els amics i els meus hobbies.
Un lema per a la seva vida.
Avui serà un gran dia.
L’orgull de construir
Jordi Tragant Mestres de la Torre neix a Manresa el 24 de juliol de 1962, fill de Josep, que en aquella època treballava per a empreses com Ausa o Grau Sala i que més tard, ja titulat com a enginyer, va fundar la Constructora d’Aro el 1971, amb un primer projecte a Platja d’Aro. La mare, Gemma, també era enginyera.
Té tres germans, parella, la Fina, un fill, el Ramon, i dos nets, l’Iu i la Dàlia. Va estudiar a l’acadèmia Balmes, a la Salle, al Pius Font i Quer i es va llicenciar en Arquitectura a la UPC. Després d’un temps treballant a Barcelona -entre 1988 i 1992 al despatx GV Arquitectes-, el 1992 s’incorpora com a cap d’obra a Constructora d’Aro. El 2004 n’esdevé conseller delegat. El 2005 el seu pare constitueix amb altres socis, però amb d’Aro com a soci majoritari, l’empresa de construcció modular Compact Habit, amb ell com a conseller delegat. La nova empresa s’estableix en una nau a Cardona el 2008 i construeix el primer edifici el 2009. Més endavant d’Aro n’adquirirà totes les accions i, el 2018, l’absorbirà. El seu innovador sistema constructiu ha estat repetidament premiat. El 2024 va ser nomenada PIME de l’any per Foment. Ha desenvolupat una desena de projectes a França i a Suïssa, el darrer el 2017. Actualment el grup factura amb les dues marques uns 30 milions, repartits aproximadament al 50%. Té 62 treballadors.
Les seves principals aficions són estar amb la família i l’ornitologia. Durant la covid es va apuntar amb la seva parella a un curs d’observació de fauna i des de llavors els ocells el tenen fascinat. Fa cursos per aprendre’n i viatja per veure’n.
