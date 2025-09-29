Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El diorama del miracle de la Llum de la Fira de Playmobils pren vida

La intel·ligència artificial permet donar moviment al muntatge estrella d'aquest cap de setmana al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa

Foto: Mireia Arso / Vídeo: Arxiu particular

Pau Brunet

Manresa

Soldats desfilant, pagesos segant, el bisbe entrant a la basílica de la Seu i vilatans comprant al mercat són algunes de les estampes que es van poder observar aquest cap de setmana en el diorama dedicat al miracle de la misteriosa Llum de la Fira de Playmobils, celebrada al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. Ara, però, aquestes mateixes figuretes han pres vida gràcies a un vídeo creat per la intel·ligència artificial.

Els autors de l'animació són Fèlix Àrias, Jordi Òdena i Roger Gras, amb la col·laboració d’Olga Àrias i Jordi Gras. Per crear-la, van fer diferents fotografies del diorama un cop muntat i després els van aplicar la IA perquè aquesta generés els moviments de cadascun d'ells. Ha fet falta polir alguns detalls, ja que la tecnologia a vegades no l'encerta a la primera, però finalment el resultat és un vídeo dinàmic que en altres temps hagués fet falta rodar durant hores amb la tècnica de l'stop-motion, o animació fotograma a fotograma.

El diorama del miracle de la misteriosa Llum ha estat un dels principals al·licients de la Fira de Playmobils de Manresa d'enguany. Creat a cinc mans, recreava les desavinences entre la ciutat i el bisbat de Vic i recollia elements característics de l'època, com les muralles, la Séquia, el Pou de la Gallina, la basílica de la Seu (en construcció) i l'església del Carme. Tot, presidit a una banda per un gran castell de Balsareny i, a l'altra, la silueta de la muntanya de Montserrat i el raig de llum del miracle descendint directe cap al Carme.

Amb IA, tot aquest muntatge pren vida: el seguici el rei Pere III avança per la ciutat; un gran ramat de cabres desfila per davant les muralles mentre un pagès circula amb el seu carro; els clients d'una taverna brinden amb cervesa; i un monjo endreça llibres.

Les imatges de la Fira del Playmobil

Les imatges de la Fira del Playmobil / Mireia Arso

