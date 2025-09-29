Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Es disparen les peticions a l'Ajuntament de Manresa d’accés a informació pública

Només en el primer semestre del 2025 s’ha assolit la mateixa xifra que en tot el 2023

Fer-ho és fàcil, gratuït i es pot tramitar en línia al portal de transparència

Fer-ho és fàcil, gratuït i es pot tramitar en línia al portal de transparència / AJM

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Es dispara el nombre de ciutadans que exigeixen a l’Ajuntament de Manresa el seu dret a accedir a informació pública. En només cinc anys, les peticions s’han disparat: un augment del 255,5% que revela fins a quin punt la ciutadania vol fiscalitzar de prop la gestió municipal. El salt s’ha fet evident sobretot a partir del 2023. Aquell any se’n van presentar 39; el 2024, 65; i només en el primer semestre del 2025 ja s’ha assolit la mateixa xifra que en tot el 2023.

La gran majoria de les sol·licituds (més del 90%) s’han fet per via telemàtica. A més, la major part de les peticions s’estimen totalment o es resolen amb informació completa.

L’anàlisi de les peticions d’accés a la informació pública mostra que les àrees que concentren més interès ciutadà són els recursos humans i processos selectius, especialment en relació amb les convocatòries d’oposicions i models d’exàmens, l’urbanisme i l’habitatge, amb sol·licituds sobre llicències, obres, ocupacions i dades urbanístiques, i la promoció econòmica, subvencions i contractació pública, mentre que altres àrees com la cultura, el medi ambient i la mobilitat també reben consultes, tot i que en un volum més reduït.

L'ONU reivindica la transparència

Diumenge es va celebrar el Dia Internacional del Dret a l’Accés a la Informació Pública, una jornada reconeguda per l’ONU que reivindica la transparència com a pilar democràtic.

L’Ajuntament de Manresa aprofita aquesta data per posar en valor aquest dret fonamental i animar la ciutadania a fer-lo servir. El consistori recorda que qualsevol persona major de 16 anys pot presentar una Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública (SAIP) per demanar dades, documents o actuacions municipals gratuïtament mitjançant el portal de transparència.

Fer-ho és fàcil, gratuït i es pot tramitar en línia al portal de transparència.

Obrir la informació pública és obrir les portes de l’Ajuntament a la ciutadania”

Montserrat Clotet

— Regidora de Govern Obert

Aquest dret reconeix que tothom pot sol·licitar a l’Administració la informació que ha generat, conserva o ha obtingut d’altres entitats o empreses en l’exercici de les seves funcions. Això inclou qualsevol dada o document elaborat o custodiat per l’Ajuntament, sempre que no hi hagi cap límit legal o causa d’inadmissió que en restringeixi l’accés.

El dret a accedir a la informació pública és una eina clau perquè les persones puguin conèixer i fiscalitzar què fan les administracions amb els recursos públics. “Obrir la informació pública és obrir les portes de l’Ajuntament a la ciutadania”, afirma la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet Masana, que recorda que aquest dret “va més enllà d’una llei: és la base per a una ciutadania activa i crítica, capaç de participar en la vida pública amb coneixement de causa”.

Amb motiu del Dia Internacional del Dret a l’Accés a la Informació Pública, l’Ajuntament de Manresa referma el seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes, i anima la ciutadania a exercir aquest dret, que és una eina fonamental per enfortir la confiança en les institucions i avançar cap a una democràcia més oberta i participativa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  2. El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
  3. Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
  4. Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
  5. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
  6. Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
  7. Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
  8. Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament

El diorama del miracle de la Llum la Fira de Playmobils pren vida

El diorama del miracle de la Llum la Fira de Playmobils pren vida

El poble de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya

El poble de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya

Bienve Moya: «Les festivitats s’han anat adaptant a cada moment»

Bienve Moya: «Les festivitats s’han anat adaptant a cada moment»

Calders Juga es reforça com a capital del rol en català

Calders Juga es reforça com a capital del rol en català

Lidl posa en marxa el seu nou magatzem a Martorell amb una inversió de 140 milions d'euros

Lidl posa en marxa el seu nou magatzem a Martorell amb una inversió de 140 milions d'euros

Aquest municipi de l'Anoia té el segon índex socioeconòmic més alt de Catalunya

Aquest municipi de l'Anoia té el segon índex socioeconòmic més alt de Catalunya

Es disparen les peticions a l'Ajuntament de Manresa d’accés a informació pública

Es disparen les peticions a l'Ajuntament de Manresa d’accés a informació pública

Condemna conjunta dels polítics de la Catalunya central contra qualsevol amenaça o intimidació contra càrrecs electes

Condemna conjunta dels polítics de la Catalunya central contra qualsevol amenaça o intimidació contra càrrecs electes
Tracking Pixel Contents