Es disparen les peticions a l'Ajuntament de Manresa d’accés a informació pública
Només en el primer semestre del 2025 s’ha assolit la mateixa xifra que en tot el 2023
Es dispara el nombre de ciutadans que exigeixen a l’Ajuntament de Manresa el seu dret a accedir a informació pública. En només cinc anys, les peticions s’han disparat: un augment del 255,5% que revela fins a quin punt la ciutadania vol fiscalitzar de prop la gestió municipal. El salt s’ha fet evident sobretot a partir del 2023. Aquell any se’n van presentar 39; el 2024, 65; i només en el primer semestre del 2025 ja s’ha assolit la mateixa xifra que en tot el 2023.
La gran majoria de les sol·licituds (més del 90%) s’han fet per via telemàtica. A més, la major part de les peticions s’estimen totalment o es resolen amb informació completa.
L’anàlisi de les peticions d’accés a la informació pública mostra que les àrees que concentren més interès ciutadà són els recursos humans i processos selectius, especialment en relació amb les convocatòries d’oposicions i models d’exàmens, l’urbanisme i l’habitatge, amb sol·licituds sobre llicències, obres, ocupacions i dades urbanístiques, i la promoció econòmica, subvencions i contractació pública, mentre que altres àrees com la cultura, el medi ambient i la mobilitat també reben consultes, tot i que en un volum més reduït.
L'ONU reivindica la transparència
Diumenge es va celebrar el Dia Internacional del Dret a l’Accés a la Informació Pública, una jornada reconeguda per l’ONU que reivindica la transparència com a pilar democràtic.
L’Ajuntament de Manresa aprofita aquesta data per posar en valor aquest dret fonamental i animar la ciutadania a fer-lo servir. El consistori recorda que qualsevol persona major de 16 anys pot presentar una Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública (SAIP) per demanar dades, documents o actuacions municipals gratuïtament mitjançant el portal de transparència.
Fer-ho és fàcil, gratuït i es pot tramitar en línia al portal de transparència.
Obrir la informació pública és obrir les portes de l’Ajuntament a la ciutadania”
Aquest dret reconeix que tothom pot sol·licitar a l’Administració la informació que ha generat, conserva o ha obtingut d’altres entitats o empreses en l’exercici de les seves funcions. Això inclou qualsevol dada o document elaborat o custodiat per l’Ajuntament, sempre que no hi hagi cap límit legal o causa d’inadmissió que en restringeixi l’accés.
El dret a accedir a la informació pública és una eina clau perquè les persones puguin conèixer i fiscalitzar què fan les administracions amb els recursos públics. “Obrir la informació pública és obrir les portes de l’Ajuntament a la ciutadania”, afirma la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet Masana, que recorda que aquest dret “va més enllà d’una llei: és la base per a una ciutadania activa i crítica, capaç de participar en la vida pública amb coneixement de causa”.
Amb motiu del Dia Internacional del Dret a l’Accés a la Informació Pública, l’Ajuntament de Manresa referma el seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes, i anima la ciutadania a exercir aquest dret, que és una eina fonamental per enfortir la confiança en les institucions i avançar cap a una democràcia més oberta i participativa.
