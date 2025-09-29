Art
Esteve Montero, artista autodiacta: "Dibuixar em dona els moments de tranquil·litat que necessito"
El manresà es va reconciliar amb el dibuix als 50 anys i ja no ha abandonat el traç deñ ññaò
Diuen que quan s’arriba als 50 anys, la vida canvia. Doncs bé, al manresà Esteve Montero, l’efemèride va significar un gir de gairebé 360 graus en la seva vida. I no només per la Harley Davidson que es va poder regalar ell mateix, i que com qualifica d’«un dels meus somnis», sinó pel quadern de dibuix i el joc de llapis que la seva família li va regalar. Per què?, es preguntaran, doncs perquè gràcies a aquell quadern i als llapis es va tornar a engrescar a dibuixar. Una activitat que a partir d’aleshores seria gairebé terapèutica per a ell, fins al punt d’atrevir-se a dibuixar una imatge de postal de tots els pobles de la geografia catalana.
Els seus inicis en el món del dibuix es remunten a la seva infantesa, quan els professors de l’escola li encomanaven tasques de dibuix en làmines: «Recordo que ja m’agradava molt aleshores i que no només feia les meves, sinó que també dibuixava les dels meus cosins més grans». El talent hi era, perquè «a ells els posaven excel·lents i notables», però curiosament «a mi em van arribar a estripar làmines davant meu perquè les professores no es creien que les havia fet jo». Aleshores la doctrina franquista encara imperava a moltes aules, i l’arrogància d’una de les seves mestres va ser el detonant perquè es desencantés amb el que fins aleshores era la seva passió: «Demanava a la mestra que em deixés una làmina i que li faria davant seu, però em contestava que ‘cap nen m’ha de demostrar res a mi’».
Aquell va ser un punt d’inflexió per a Montero, que a partir d’aleshores gairebé va deixar de dibuixar. De fet, per evitar problemes, «feia els dibuixos pitjor del que sabia encara que això signifiqués que només em posessin un bé i no un notable o un excel·lent».
Un enamorament necessari
Però per fortuna, amb el pas dels anys va recaure en la seva passió. No va deixar de dibuixar mai, «algun estiu m’animava a fer algun espai o paisatge que em cridava l’atenció, però eren sempre coses molt esporàdiques». Així i tot, als cinquanta, els ànims eren uns altres, «em vaig tornar a engrescar» i tornava a inspirar-se de la mateixa manera com ho havia fet de jove: «quan veia alguna cosa, hi feia una fotografia i ho dibuixava». Però en un període en què va estar de baixa laboral «vaig veure la notícia d’una colònia tèxtil, em vaig animar i després d’imprimir-me el llistat de totes les que encara hi ha a Catalunya vaig animar-me i les vaig dibuixar».
Acabava de descobrir com encetaria el seu següent projecte: dibuixar tots els pobles de Catalunya seguint l’ordre alfabètic. Un viatge artístic que va encetar a principis de l’any passat i que l’acompanya en el seu dia a dia: «Dibuixar em relaxa molt, i encara que porti més d’un any i mig amb el projecte, no em cansa». De fet, reconeix que «necessito aquests moments de tranquil·litat, i el dibuix em permet evadir-me de tot durant aquell parell d’hores que tardo a fer-los».
Un altre dels aspectes que impulsen al dibuixant manresà a continuar amb aquest projecte personal és precisament copsar el seu creixement com a artista. «El meu germà també dibuixava bé i des de ben petit va ser un punt d’inspiració molt important». Un aspecte que pren rellevància tenint en compte que Montero no ha anat mai a classes de dibuix, sinó que n’ha après de manera autodidàctica. «M’agrada veure tot el progrés que es pot veure amb el pas dels dibuixos, sobretot amb els primers, perquè em fan adonar de com he millorat en aspectes com el joc amb la perspectiva dels diferents edificis».
I de la mateixa que ha canviat la qualitat dels seus dibuixos, també ha experimentat canvis en el seu procés de creació artística: «Al principi em centrava en el més representatiu de cada poble, però sobretot a la zona de la plana de Lleida et trobes que en molts d’ells aquest element es repeteix: l’església. A mesura que he anat avançant, he intentat fugir d’aquest element. Potser es veu el campanar per damunt de les teulades, però intento mirar una mica més enllà de la postal típica que et podrien vendre a una botiga». El seu element preferit a dibuixar, reconeix, «són les pedretes». Potser per això, té tendència a escollir «aquelles cases amb unes arcades distintives o moltes pedres, i no aquelles amb façana blanca i arrebossat, perquè l’entreteniment seria mínim».
Montero ja ha superat una quinzena de lletres de l’abecedari, i l’últim dibuix que ha completat és el del Papiol. El seu passat com a formador de perruquers i encarregat de vendes de productes de la marca Schwarzkopf «m’ha fet voltar per molts pobles, i ja en coneixia i havia estat a molt d’ells», però l’execució d’aquest projecte l’ha fet descobrir-ne molts: «No m’ho esperava, però m’ha anat molt bé perquè així, juntament amb la meva parella, tenim un llarg llistat de llocs a visitar algun cap de setmana i on quedar-nos algun dia a dinar». El que no s’esperava, però, «és l’enorme quantitat de pobles de Catalunya que comencen per la lletra O. Tenia al cap alguns dels més típics com Olot o Olost, però no tots els que he acabat dibuixant».
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament