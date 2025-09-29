La farmàcia sortirà al carrer dimecres i dijous a Manresa
Una unitat mòbil instal·lada a Sant Domènec mostrarà els serveis que s'ofereixen més enllà de la dispensació de medicaments
Redacció
Arriba a Manresa la campanya “La meva farmàcia, la meva salut”. Per donar a conèixer la campanya, impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i la farmacèutica Sandoz, amb la col·laboració de CaixaBank i el suport de l’Ajuntament de Manresa, una unitat mòbil de grans dimensions realitzarà parada a la plaça Sant Domènec els dies 1 i 2 d’octubre i els ciutadans podran visitar-la de 10 a 14 hores i de 16 a 18:30 hores.
A la unitat mòbil, professionals de la farmàcia voluntaris de la zona oferiran atenció personalitzada i donaran a conèixer què poden fer per la salut i benestar de la població.
Després de Manresa, la unitat mòbil continuarà el seu recorregut fins a un total de 12 municipis de la província de Barcelona, entre els mesos de setembre i desembre.
Mesures i estudis
Es podrà fer un recorregut per la unitat mòbil per conèixer de primera mà una mostra dels serveis que ofereix el farmacèutic als veïns de Manresa, de manera gratuïta, més enllà de la dispensació de medicaments (mesura de la pressió arterial, colesterol i glicèmia i estudi de la pell, entre altres). Així mateix, es podrà veure com funciona l’aplicació “La Meva Farmàcia”, on els pacients poden consultar els seus resultats de salut de manera digital.
Dijous seran a Manresa per donar a conèixer la campanya el regidor de Salut de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí; el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Jordi Casas; i la directora comercial de Sandoz Iberia, Fenia Makrydaki.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament