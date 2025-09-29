Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fira de Sant Miquel al rovell de l'ou de Manresa

El fet que hagi coincidit amb dilluns, ha restat públic i l'ambient s'ha concentrat a la tarda

Parades a la plaça Major

Parades a la plaça Major / J.M.G.

Redacció

Manresa

La plaça Major de Manresa i els carrers de l’entorn han celebrat aquest dilluns la fira de Sant Miquel. És el primer cop que es porta a terme coincidint amb el dia mateix l’onomàstica.

El fet que s'hagi dit a terme en dilluns no ha afavorit ni la presència de firaires ni tampoc de visitants.

A la plaça Major s’hi han concentrat parades de brocanters i també de moda. Al carrer Sant Miquel, del ram de l’alimentació. Paral·lelament, alguns dels comerços de la zona han tret els seus productes al carrer.

Com és habitual en aquests casos, i igual que ha passat altres anys, ha sigut a la tarda quan l’ambient s'ha animat.

Ha sigut coincidint amb les actuacions musicals i teatrals previstes. La música ha anat a càrrec de Teatrem amb la cantant Sílvia Blavia, que ha actuat al carrer Sant Miquel.

A la tarda, hi ha hagut la funció itinerant d’El Joglar, que es va moure per tota la plaça Major i els carrers del voltant fent animació infantil i explicant contes. Finalment, tothom qui ha volgut ha tastat xocolata desfeta i coca.

La fira de Sant Miquel l’organitza l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants.

