Manresa commemora l’1 d’octubre de 2017
A la plaça Sant Domènec hi haurà una parada i es projectaran imatges del referèndum
Redacció
La vigília de l’1 d’octubre, aquest dimarts, dia 30 de setembre, a partir de 2/4 de 8, se celebrarà un acte commemoratiu de l’1 d’octubre de 2017, organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Manresa.
Serà a la plaça Sant Domènec, on hi haurà una parada i es projectaran imatges del referèndum que va significar "una victòria de la voluntat popular". També s’hi llegirà un manifest.
Un total de 2.262.424 catalans es van mobilitzar la jornada de l'1-O del 2017 per aconseguir que el seu vot fos compatibilitzat en el referèndum d'independència convocat pel Govern de la Generalitat. La cita, declarada il·legal pel Tribunal Constitucional, serà recordada per la defensa de les urnes per part de la moviment independentista i per les càrregues de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, en el seu intent de requisar-les per la força. Segons va detallar l'aleshores conseller de Presidència, Jordi Turull, el «sí» a la independència es va imposar per un 90% dels vots, amb 2.020.144.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament