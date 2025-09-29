Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa commemora l’1 d’octubre de 2017

A la plaça Sant Domènec hi haurà una parada i es projectaran imatges del referèndum

Imatge de la votació de l'1 d'octubre del 2017 a Manresa

Imatge de la votació de l'1 d'octubre del 2017 a Manresa / Arxiu/Salvador Redó

Redacció

Manresa

La vigília de l’1 d’octubre, aquest dimarts, dia 30 de setembre, a partir de 2/4 de 8, se celebrarà un acte commemoratiu de l’1 d’octubre de 2017, organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Manresa.

Serà a la plaça Sant Domènec, on hi haurà una parada i es projectaran imatges del referèndum que va significar "una victòria de la voluntat popular". També s’hi llegirà un manifest.

Un total de 2.262.424 catalans es van mobilitzar la jornada de l'1-O del 2017 per aconseguir que el seu vot fos compatibilitzat en el referèndum d'independència convocat pel Govern de la Generalitat. La cita, declarada il·legal pel Tribunal Constitucional, serà recordada per la defensa de les urnes per part de la moviment independentista i per les càrregues de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, en el seu intent de requisar-les per la força. Segons va detallar l'aleshores conseller de Presidència, Jordi Turull, el «sí» a la independència es va imposar per un 90% dels vots, amb 2.020.144.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents